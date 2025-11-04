Doom è arrivato nello spazio: il leggendario gioco ora gira anche su un satellite orbitante

Il progetto è stato raccontato dal software engineer norvegese Ólafur Waage durante l'Ubuntu Summit 25.10, dove ha spiegato come lui e Georges Labrèche, ingegnere delle operazioni spaziali presso l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), siano riusciti a far girare il gioco sul satellite OP-SAT , una piattaforma sperimentale delle dimensioni di una valigia che orbita a centinaia di chilometri sopra il nostro pianeta.

È ormai diventato un meme nella cultura tech : riuscire a far girare Doom su qualsiasi dispositivo esistente. Ma questa volta, gli appassionati hanno superato ogni limite possibile, riuscendo a far funzionare il leggendario sparatutto Doom su un satellite orbitante intorno alla Terra .

Cos'è l'OP-SAT e come ha fatto Doom a girare su un satellite?

L'OP-SAT è un vero laboratorio orbitante, progettato per consentire a ricercatori e scienziati di eseguire esperimenti su hardware spaziale. Generalmente, questi test hanno finalità scientifiche, ma l'idea di far girare Doom rappresentava una sfida insolita e irresistibile.

Il satellite utilizza componenti hardware relativamente "terrestri", come un processore ARM dual-core Cortex-A9 e un FPGA Altera Cyclone 5, tutt'altro che pensati per il gaming. Il primo passo è stato dimostrare che il sistema poteva eseguire i calcoli del gioco, anche senza grafica. Una volta ottenuto il successo, è iniziata la parte più complessa: rendere visibile Doom con grafica software-rendered e sostituire lo sfondo del cielo del gioco con immagini reali della Terra scattate dal satellite stesso.