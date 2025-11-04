Il controller cablato PowerA Advantage per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller PowerA Advantage per Nintendo Switch 2 al suo minimo storico: lo sconto attivo è del 23% e il costo totale e finale d'acquisto è di 26,99€. Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link oppure accedi alla promo cliccando sul box dedicato qui giù: Il Controller PowerA Advantage per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco e confortevole, ideale per i giocatori che preferiscono avere tra le mani un pad più "classico" nella struttura e nell'ergonomia.
Ulteriori dettagli
Grazie ai moduli a effetto Hall, le levette utilizzano sensori magnetici senza contatto che assicurano movimenti più fluidi, maggiore precisione e una durata nel tempo superiore, eliminando il rischio di drift. Il controller integra pulsanti di gioco avanzati mappabili, programmabili al volo senza accedere ai menu di sistema, offrendo un vantaggio competitivo in qualsiasi titolo.
Il pulsante C consente di attivare facilmente la GameChat, mentre i controlli audio integrati permettono di regolare il volume, disattivare il microfono e scegliere tra tre modalità di equalizzazione. Essendo cablato, il PowerA Advantage elimina il bisogno di batterie: include un cavo USB-C staccabile da 3 metri, garantendo libertà di movimento e una connessione stabile. Completano il tutto anelli antifrizione per movimenti di levetta fluidi e un jack audio da 3,5 mm.