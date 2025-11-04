Warhammer Survivors è proprio quello che si potrebbe pensare: l'unione tra Warhammer e Vampire Survivors

Auroch Digital ha annunciato Warhammer Survivors, titolo che, nonostante possa sembrare strano, rappresenta proprio quello che fa pensare, ovvero il punto d'incontro fra Warhammer e Vampire Survivors: un inferno di fantasy e fantascienza in pixel, con orde di nemici da sconfiggere.
Il gioco, non per nulla, nasce proprio da una collaborazione fra il team responsabile di Warhammer 40.000: Boltgun 2, uno dei titoli più apprezzati fra i videogiochi più recenti incentrati sul celebre franchise di Games Workshop, e Poncle, il team di sviluppo di Vampire Survivors.
Anche in questo caso si tratta di interpretare un personaggio alle prese con una quantità soverchiante di nemici che lo attorniano, da sconfiggere in maniera semi-automatizzata sfruttando bonus, power-up e moltiplicatori assortiti.
Fantasy e fantascienza tutto insieme
Una particolarità di Warhammer Survivors, oltre al fatto di essere un gioco alquanto bislacco, è anche il suo mettere insieme due versioni difficilmente conciliabili del franchise, ovvero quella fantascientifica e quella fantasy.
In questo gioco troviamo dunque fusi insieme gli universi di Warhammer 40.000 e di Warhammer: Age of Sigmar, la nuova derivazione della serie classica legata al mondo fantasy, successiva a The Old World.
In Warhammer Survivors utilizziamo alcuni dei personaggi tratti dalle serie in questione, come Malum Caedo (protagonista di Boltgun), Trooper Kozlowski, Brother Luca per quanto riguarda il cast tratto da 40.000 e Neave Blacktalon, Gotrek Gurnisson e Stormcast Eternal Vanquisher Sharynn Azurwrath sul fronte fantasy.
Il gioco è atteso per il 2026 ma non ha ancora una data di uscita, annunciato per il momento solo su PC ma l'arrivo su console è probabile.