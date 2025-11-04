ARC Raiders avrebbe già venduto molte copie sul solo Steam

Non abbiamo dati di vendita ufficiali, ma per fortuna ci sono gli analisti che propongono le proprie stime e ci permettono di capire quanto bene abbia fatto ARC Raiders.

Le stime di vendita di ARC Raiders

Ricordiamo prima di tutto che ARC Raiders ha accumulato oltre 354.000 giocatori contemporanei su Steam ed è arrivato così al 38esimo posto dei giochi più giocati di sempre sulla piattaforma di Valve. Sono proprio queste cifre che hanno fatto da base per le analisi di varie compagnie che condividono così le stime di vendita dello sparatutto.

Secondo le informazioni disponibili, ARC Raiders avrebbe venduto tra 1,7 milioni (secondo le stime di Gamalytics) e 1,9 milioni (secondo le stime di VG Insights e PlayTracker) di unità sul solo Steam. Considerando che il videogioco è disponibile anche su Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, non è impossibile che l'opera abbia piazzato tra i due e i tre milioni di copie vendute.

Ovviamente c'è da considerare che non è un gioco a prezzo pieno, visto che costa 40€ invece dei classici 80€ di altri AAA, come Battlefield 6. Una cifra più bassa è certamente d'aiuto nel trovare un pubblico. Rimangono comunque stime e dovremo attendere conferme dallo sviluppatore.

Ricordiamo infine che Arc Raiders dice no alle skin assurde alla Call of Duty: lo stile del gioco non deve essere intaccato.