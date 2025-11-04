Spotify supera i 700 milioni di utenti attivi: ricavi e abbonati in crescita nel terzo trimestre 2025

Spotify ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2025, segnando una crescita costante su tutti i principali indicatori. L'azienda guidata da Daniel Ek ha superato la soglia dei 700 milioni di utenti attivi mensili, mentre gli abbonati premium hanno raggiunto quota 281 milioni, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Crescita solida e margini in miglioramento
I ricavi complessivi del trimestre si sono attestati a 4,3 miliardi di euro, in aumento del 12% su base annua. Il margine lordo ha toccato il 31,6%, migliorando di 56 punti base rispetto al 2024, mentre l'utile operativo ha raggiunto 582 milioni di euro, segno di una redditività in consolidamento dopo diversi trimestri di investimenti e riorganizzazione.
La crescita di Spotify è stata sostenuta dal piano strategico di "Accelerated Execution", avviato nei mesi scorsi per velocizzare lo sviluppo di nuove funzioni legate a musica, podcast e audiolibri. L'obiettivo resta quello di ampliare le fonti di ricavo e rafforzare il legame con utenti e creator, in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle piattaforme multiprodotto.
Utenti e coinvolgimento ai massimi storici
Nel commentare i risultati, Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, ha sottolineato come l'azienda si trovi "in una posizione di forza" e abbia ormai a disposizione "gli strumenti necessari, dai prezzi all'innovazione di prodotto fino al rilancio della pubblicità, per garantire crescita e profittabilità". Il manager ha ribadito che la priorità rimane l'esperienza utente: "Oltre 700 milioni di persone tornano ogni giorno sulla piattaforma. È la dimostrazione che stiamo costruendo Spotify pensando al lungo termine."
Il dato sugli utenti attivi mensili, saliti a 713 milioni (+11% su base annua), conferma l'espansione della piattaforma anche nei mercati emergenti. Spotify evidenzia livelli di engagement mai così alti, grazie alla crescente integrazione tra musica, podcast e contenuti interattivi. La società ha inoltre anticipato ulteriori novità per la fine dell'anno, con un focus sul potenziamento dell'offerta di audiolibri e sulla personalizzazione dei contenuti.