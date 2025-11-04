Spotify supera i 700 milioni di utenti attivi: ricavi e abbonati in crescita nel terzo trimestre 2025

Spotify ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2025, segnando una crescita costante su tutti i principali indicatori . L'azienda guidata da Daniel Ek ha superato la soglia dei 700 milioni di utenti attivi mensili, mentre gli abbonati premium hanno raggiunto quota 281 milioni, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La crescita di Spotify è stata sostenuta dal piano strategico di "Accelerated Execution", avviato nei mesi scorsi per velocizzare lo sviluppo di nuove funzioni legate a musica , podcast e audiolibri. L'obiettivo resta quello di ampliare le fonti di ricavo e rafforzare il legame con utenti e creator, in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle piattaforme multiprodotto.

I ricavi complessivi del trimestre si sono attestati a 4,3 miliardi di euro, in aumento del 12% su base annua. Il margine lordo ha toccato il 31,6%, migliorando di 56 punti base rispetto al 2024, mentre l'utile operativo ha raggiunto 582 milioni di eu ro, segno di una redditività in consolidamento dopo diversi trimestri di investimenti e riorganizzazione.

Utenti e coinvolgimento ai massimi storici

Nel commentare i risultati, Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, ha sottolineato come l'azienda si trovi "in una posizione di forza" e abbia ormai a disposizione "gli strumenti necessari, dai prezzi all'innovazione di prodotto fino al rilancio della pubblicità, per garantire crescita e profittabilità". Il manager ha ribadito che la priorità rimane l'esperienza utente: "Oltre 700 milioni di persone tornano ogni giorno sulla piattaforma. È la dimostrazione che stiamo costruendo Spotify pensando al lungo termine."

Il report di Spotify

Il dato sugli utenti attivi mensili, saliti a 713 milioni (+11% su base annua), conferma l'espansione della piattaforma anche nei mercati emergenti. Spotify evidenzia livelli di engagement mai così alti, grazie alla crescente integrazione tra musica, podcast e contenuti interattivi. La società ha inoltre anticipato ulteriori novità per la fine dell'anno, con un focus sul potenziamento dell'offerta di audiolibri e sulla personalizzazione dei contenuti.