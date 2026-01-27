1

Honor Magic V6: un recente leak suggerisce la possibile data d'uscita del pieghevole, è più vicina del previsto

Honor Magic V6 potrebbe debuttare già a marzo 2026, secondo un leak. Il pieghevole monterà Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria da 7.000 mAh e fotocamera da 200 MP.

Honor si prepara a lanciare il suo prossimo smartphone pieghevole di punta, Honor Magic V6, che andrà a competere direttamente con dispositivi come Samsung Galaxy Z Fold 8 e Oppo Find N6. Dopo aver recentemente concluso in Cina il lancio di Honor Magic 8 RSR e Magic 8 Air, l'attenzione del brand si sposta ora sul segmento foldable, dove intende rafforzare ulteriormente la propria presenza.

Secondo un nuovo report proveniente dalla Cina, il Magic V6 sarebbe già pronto per il debutto. Il noto leaker Digital Chat Station afferma che il dispositivo, conosciuto internamente con il nome in codice "Phenom", sarebbe previsto per un lancio indicativo nel mese di marzo 2026.

Uscita, colorazioni e hardware del nuovo Honor Magic V6

Il pieghevole dovrebbe arrivare in diverse varianti cromatiche, tra cui Snow White, Velvet Black, Sunrise Gold e Red Rabbit, offrendo così una gamma di scelte estetiche piuttosto ampia. Dal punto di vista hardware, Honor avrebbe compiuto un passo significativo integrando una batteria da 7.000 mAh all'interno di un corpo ultra-sottile in fibra di vetro.

Questo dettaglio è stato ulteriormente rafforzato da una recente certificazione 3C in Cina, che conferma la capacità della batteria e suggerisce un'autonomia superiore alla media per un dispositivo pieghevole. A muovere Honor Magic V6 sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Oltre alla data d'uscita emergono anche info sulla fotocamera e il design dell'Honor Magic V6

Sul fronte fotografico, il dispositivo dovrebbe includere un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo periscopico, puntando così a un comparto imaging di altissimo livello. Tra le altre caratteristiche di fascia flagship figurano ricarica wireless, resistenza all'acqua di livello completo e supporto alla comunicazione satellitare BeiDou.

Se Honor confermerà il lancio di Magic V6 a marzo, è probabile che i teaser ufficiali inizino a comparire tra metà e fine febbraio. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere nelle prossime settimane, delineando con maggiore precisione uno dei foldable più attesi del 2026.

