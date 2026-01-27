Honor Magic V6: un recente leak suggerisce la possibile data d'uscita del pieghevole, è più vicina del previsto

Secondo un nuovo report proveniente dalla Cina, il Magic V6 sarebbe già pronto per il debutto. Il noto leaker Digital Chat Station afferma che il dispositivo, conosciuto internamente con il nome in codice "Phenom", sarebbe previsto per un lancio indicativo nel mese di marzo 2026 .

Honor si prepara a lanciare il suo prossimo smartphone pieghevole di punta, Honor Magic V6 , che andrà a competere direttamente con dispositivi come Samsung Galaxy Z Fold 8 e Oppo Find N6. Dopo aver recentemente concluso in Cina il lancio di Honor Magic 8 RSR e Magic 8 Air , l'attenzione del brand si sposta ora sul segmento foldable, dove intende rafforzare ulteriormente la propria presenza.

Uscita, colorazioni e hardware del nuovo Honor Magic V6

Il pieghevole dovrebbe arrivare in diverse varianti cromatiche, tra cui Snow White, Velvet Black, Sunrise Gold e Red Rabbit, offrendo così una gamma di scelte estetiche piuttosto ampia. Dal punto di vista hardware, Honor avrebbe compiuto un passo significativo integrando una batteria da 7.000 mAh all'interno di un corpo ultra-sottile in fibra di vetro.

Questo dettaglio è stato ulteriormente rafforzato da una recente certificazione 3C in Cina, che conferma la capacità della batteria e suggerisce un'autonomia superiore alla media per un dispositivo pieghevole. A muovere Honor Magic V6 sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.