Anche il Microsoft Store ha un grosso problema di giochi spazzatura

Il 39% dei giochi pubblicati nel Microsoft Store nel corso del 2025 sono stati titoli spazzatura, progettati per sbloccare velocemente gli Obiettivi e far crescere il Gamescore. A riportarlo è stato il portale TrueAchievements, che ha analizzato tutti i giochi pubblicati nel Microsoft Store nel 2025. Le statistiche includono titoli sia per console Xbox sia per PC.
Secondo i calcoli di TrueAchievements, lo scorso anno sono stati aggiunti al Microsoft Store 2.262 nuovi giochi, con un aumento del 65% rispetto al 2024. Tuttavia, insieme ai giochi che possiamo definire "normali", c'è stata anche una forte crescita dei cosiddetti shovelware: titoli creati appositamente per essere completati rapidamente, senza alcun valore ludico.
Nel corso del 2025, scrive TrueAchievements, sono stati pubblicati almeno 881 giochi shovelware nel Microsoft Store. Gli editori del portale non escludono che si tratti di una stima al ribasso e che, in realtà, i titoli di questo tipo siano stati ancora di più. Anche prendendo per buona questa cifra, la loro quantità è comunque aumentata del 204% rispetto al 2024, anno in cui se ne contarono 290.
Uno degli editori più attivi nel campo degli shovelware nel 2025 è risultato essere Afil Games, che ha pubblicato 191 giochi nel Microsoft Store nel corso dell'anno.
In precedenza avevamo riportato la stretta di Sony sui titoli dell'editore ThiGames nel PlayStation Store, anch'esso specializzato in giochi pensati per ottenere rapidamente dei trofei. Insomma, il problema dei giochi spazzatura riguarda praticamente tutti gli store digitali più grossi, che applicano pochissimi filtri all'ingresso.