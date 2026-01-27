Anche il Microsoft Store ha un grosso problema di giochi spazzatura

Il 39% dei giochi pubblicati nel Microsoft Store nel corso del 2025 sono stati titoli spazzatura, progettati per sbloccare velocemente gli Obiettivi e far crescere il Gamescore. A riportarlo è stato il portale TrueAchievements, che ha analizzato tutti i giochi pubblicati nel Microsoft Store nel 2025. Le statistiche includono titoli sia per console Xbox sia per PC.