Ecco i giochi di lancio di Virtual Boy – Nintendo Classic e quelli in arrivo nei prossimi mesi

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla Virtual Boy - Nintendo Classic app, che sarà disponibile su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo su Nintendo Switch 1 e 2.
La data di uscita è il 17 febbraio. Inoltre, Nintendo ha svelato i videogiochi che saranno parte dell'applicazione e quelli che arriveranno successivamente.
I giochi del Virtual Boy
Iniziamo indicando i videogiochi che saranno disponibili al lancio:
- 3-D TETRIS
- Galactic Pinball
- GOLF
- The Mansion of Innsmouth
- RED ALARM
- Teleroboxer
- Virtual Boy Wario Land
Passiamo invece ai titoli che saranno pubblicati nel corso del 2026:
- D-HOPPER (mai pubblicato prima)
- Mario Clash
- Mario's Tennis
- Jack Bros.
- SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION
- VERTICAL FORCE
- Virtual Bowling
- V-TETRIS
- ZERO RACERS (mai pubblicato prima)
Inoltre, una funzione per poter "cambiare il colore dello schermo" è in programma e sarà resa disponibile più avanti nel 2026 (non è stato indicato un periodo di uscita preciso).
Ricordiamo che l'hardware del Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e 2 ha un prezzo ufficiale: non proprio economico ma poteva andare peggio.