Ecco i giochi di lancio di Virtual Boy – Nintendo Classic e quelli in arrivo nei prossimi mesi

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer panoramico dedicato a Virtual Boy - Nintendo Classic, che sarà disponibile tra poche settimane su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/01/2026
Il virtual boy di Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla Virtual Boy - Nintendo Classic app, che sarà disponibile su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo su Nintendo Switch 1 e 2.

La data di uscita è il 17 febbraio. Inoltre, Nintendo ha svelato i videogiochi che saranno parte dell'applicazione e quelli che arriveranno successivamente.

I giochi del Virtual Boy

Iniziamo indicando i videogiochi che saranno disponibili al lancio:

  • 3-D TETRIS
  • Galactic Pinball
  • GOLF
  • The Mansion of Innsmouth
  • RED ALARM
  • Teleroboxer
  • Virtual Boy Wario Land

Passiamo invece ai titoli che saranno pubblicati nel corso del 2026:

  • D-HOPPER (mai pubblicato prima)
  • Mario Clash
  • Mario's Tennis
  • Jack Bros.
  • SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION
  • VERTICAL FORCE
  • Virtual Bowling
  • V-TETRIS
  • ZERO RACERS (mai pubblicato prima)
Inoltre, una funzione per poter "cambiare il colore dello schermo" è in programma e sarà resa disponibile più avanti nel 2026 (non è stato indicato un periodo di uscita preciso).

Ricordiamo che l'hardware del Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e 2 ha un prezzo ufficiale: non proprio economico ma poteva andare peggio.

