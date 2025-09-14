Uno dei giochi per Virtual Boy in arrivo su Nintendo Switch Online vale 10.000 dollari

Durante l'ultimo Direct , Nintendo ha annunciato che porterà i giochi del Virtual Boy su Nintendo Switch Online , il suo servizio in abbonamento, insieme a un accessorio che offrirà ai giocatori del 2025 l'esperienza completa della sfortunata console. Alcuni utenti hanno notato che uno dei giochi inclusi nell'offerta, Virtual Bowling, vale circa 10.000 dollari sul mercato del collezionismo.

Valore estremo

Come ha fatto notare l'ex giornalista e direttore editoriale di Digital Eclipse Chris Kohler, Virtual Bowling, che è uno degli ultimi titoli giapponesi usciti per la console, viene venduto a dei prezzi assurdi ogni volta che viene messo in vendita online. La sua tiratura estremamente limitata lo rende uno dei giochi più ricercati del Virtual Boy, e questo ne ha fatto salire il valore nel corso dei decenni.

Va detto che, nonostante molti venditori provino a venderlo per 10.000 dollari, non ci sono inserzioni concluse a quel prezzo. Secondo Racket Boy, intorno al 2020 il gioco valeva tra i 1.200 e i 1.800 dollari. Insomma, dietro pare esserci una grossa speculazione.

Gli altri giochi del Virtual Boy in arrivo su Nintendo Switch Online sono: Mario's Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer, Wario Land, Red Alarm, Jack Bros, Vertical Force, Mario Clash, Golf, Insmouse No Yakata, Space Invaders: Virtual Collection, V-Tetris e 3D Tetris. Tra questi, anche Jack Bros è molto amato tra i collezionisti.