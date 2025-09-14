Dinkum ha venduto più di un milione di copie su PC e ora sta per arrivare su Nintendo Switch

Dinkum è un gioco davvero popolare, che mescola simulazione di vita e survival, ambientato in un mondo selvaggio ispirato all'outback australiano. Dopo il suo debutto in Accesso Anticipato su Steam nel 2022 , il gioco ha venduto oltre 1 milione di copie . La versione finale è stata lanciata lo scorso aprile, ma presto potremo giocarci anche su Nintendo Switch. Quando? Il 6 novembre 2025.

Un mondo coloratissimo

La testata Automaton ha intervistato James Bendon, l'autore del gioco, che ha raccontato il suo lungo percorso di sviluppo, delle sfide del lavorare da solo e dei suoi piani futuri per il titolo.

Il mondo di Dinkum è coloratissimo

Dinkum ha passato ben tre anni in accesso anticipato. Il motivo? Bendon aveva sottovalutato le difficoltà dello sviluppo di videogiochi. Quando la base di giocatori di Dinkum è cresciuta molto più di quanto si aspettasse, si è sentito sopraffatto. "Volevo assicurarmi che gli aggiornamenti fossero i migliori possibili. E dovevo garantire l'integrità dei file di salvataggio dei giocatori," ha ricordato. Un altro fattore era l'enorme potenziale di espansione dei sistemi di gioco. "In realtà, sarei potuto rimanere in Accesso Anticipato per sempre, non c'è limite a quanto si può aggiungere a un gioco come Dinkum."

Tuttavia, dopo vari aggiornamenti, ha considerato il suo lavoro concluso. Anche perché Bendon è stato estremamente reattivo nel tentare di soddisfare i giocatori. Afferma di aver costantemente guardato streaming, letto feedback e integrato le idee degli utenti negli aggiornamenti. Tuttavia, si è anche preoccupato che le aggiunte non snaturassero la sua visione.

Sviluppare Dinkum quasi interamente da solo ha richiesto circa otto anni. Essendo un grande fan di Nintendo con migliaia di ore di gioco su classici come Splatoon e Zelda, l'uscita di Dinkum su Switch è un sogno che si avvera per Bendon. Per assicurarsi che la conversione non avesse problemi, ha chiesto il supporto di KRAFTON e 5minlab, con cui lo pubblicherà.