La carta Pokémon più rara di sempre è stata venduta per 4.000.000 di dollari

La Pikachu Illustrator fu originariamente assegnata nel 1998 ai vincitori del CoroCoro Comic Illustration Contest in Giappone. Pare che ne esistano soltanto tra le 20 e le 39 copie. Viene considerata il "Santo Graal" delle carte Pokémon, visto quanto è difficile averne una.

La carta Pokémon più rara di sempre , la Pikachu Illustrator , è stata venduta per 4.000.000 di dollari in un'asta su eBay. Classificata PSA 9 Mint, è stata messa in vendita da smpratte, un collezionista di lunga data. L'asta si è chiusa il 12 settembre, diventando una delle transazioni più costose di sempre nell'ambito del collezionismo Pokémon.

Cifre folli

La copia venduta su eBay è uno degli esemplari più noti. Etichettata da PSA come la prima PSA 9 Mint Illustrator conosciuta, è stata citata in numerose pubblicazioni, tra cui un articolo di SMR del 2017, e addirittura è utilizzata come immagine di riferimento su Bulbapedia.

L'asta milionaria

L'inserzione la descrive come "la copia più documentata della Illustrator", aumentando così la sua importanza storica.

Il venditore, smpratte, è una figura ben nota nella comunità Pokémon e ha sottolineato nella descrizione che questa carta è più rara di Honus Wagner, Mickey Mantle, Black Lotus e persino Charizard. Con questa vendita da 4 milioni di dollari, la Pikachu Illustrator consolida ulteriormente la sua posizione come la carta Pokémon più preziosa esistente.