Sviluppatore rischia tutto lanciando Super Mario Bros. Remastered per PC

Super Mario Bros. Remastered è un remake amatoriale del classico dei classici per NES. Pubblicato su PC, è un progetto realizzato da un fan per i fan, che immaginiamo non farà molto piacere a Nintendo. Comunque sia, ora è stato pubblicato, in forma completamente gratuita, ed è disponibile per il download.

Durerà?

Secondo il team di sviluppo, Super Mario Bros. Remastered è stato ricreato da zero. Per questo motivo, presenta fisica, audio e grafica migliorati. Come vedremo, è anche un modo per tentare di non incorrere in problemi di copyright.

Tra le varie caratteristiche, spicca il supporto per i monitor widescreen, con cui si vede una porzione decisamente più grossa dei livelli.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di cambiare completamente l'aspetto del gioco usando dei pacchetti di risorse. In questo modo, altri utenti potranno personalizzare l'esperienza. Inoltre offre un editor di livelli, che permette di creare dei livelli personalizzati. Super Mario Bros. Remastered include anche The Lost Levels, Super Mario Bros. Special e una versione rivisitata di All Night Nippon: Super Mario Bros. Attualmente, il download dei livelli LSS all'interno del gioco non funziona, ma il team ha promesso di risolvere il problema con un futuro aggiornamento.

Secondo gli autori, Nintendo non potrà nulla contro il progetto. Hanno spiegato di aver preso le precauzioni necessarie, non inserendo nessuna risorsa ufficiale nel gioco. Per funzionare, infatti, Super Mario Bros. Remastered richiede una ROM originale del gioco per NES, possibilmente ottenuta con mezzi legali. Insomma, è simile ai progetti di ricompilazione per N64 che non sono mai stati attaccati dalla casa di Mario.

Per scaricare Super Mario Bros. Remastered andate sul server Discord del progetto. Il link per il download si trova nella sezione "announcements". Chiaramente non vi forniremo link per il download della ROM di Super Mario Bros.