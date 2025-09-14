I colloqui di lavoro di Nintendo sono così duri che non ha bisogno di chiedere il titolo di studi

In una discussione relativa a se e quanto le aziende di videogiochi giapponesi, come Sony e Nintendo , tengano in considerazione i titoli di studio più prestigiosi quando assumono i neolaureati, un utente giapponese di X ha raccontato della brutalità dei colloqui di lavoro di Nintendo e di come non abbiano bisogno di valutare i titoli accademici, vista la durezza del processo. Da sottolineare che l'utente in questione non è riuscito a entrare.

I soulslike dei colloqui di lavoro

L'argomento ruota attorno a quello che in Giappone è comunemente noto come "filtro basato sul percorso accademico". Si riferisce alle aziende (solitamente grandi imprese con centinaia di neolaureati che si candidano ogni anno) che scartano i candidati in base alle scuole che hanno frequentato, prima ancora di considerare altri fattori. Di conseguenza, alcune aziende diventano (ufficiosamente) note per assumere solo persone provenienti da specifiche università.

Nintendo in questo è sempre stata differente e ha assunto persone con livelli e background accademici diversi. "Avevo sentito dire che Nintendo non usa alcun tipo di filtro basato sul percorso accademico quando assume neolaureati," Ha esordito l'utente Murahashi, che poi è entrato nel dettaglio del suo tentativo: "Ma quando ho effettivamente sostenuto l'esame per l'assunzione, il primissimo test online era estremamente difficile, e ricordo di aver pensato: Ha senso, non c'è bisogno di un filtro quando già solo questo basta a scremare i candidati".

Attualmente Murahashi è è un professore di Ingegneria Informatica con un dottorato di ricerca. Si candidò per lavorare in Nintendo nel 2015, dopo aver completato i suoi studi magistrali, ed è stato colto di sorpresa da quanto fosse rigoroso il processo di selezione (ha comunque ammesso di essersi approcciato al tentativo con una certa leggerezza).

Quello citato da Murahashi è un test attitudinale che valuta i candidati su materie generali come matematica e inglese. Il livello di difficoltà e i limiti di tempo del test sembrano aver colpito Murahashi rispetto a tutte le aziende per cui si era candidato; tuttavia, la vera sorpresa (e la ragione della sua esclusione) è arrivata dopo aver superato questo test.

"Una volta superato il test online, la fase successiva è il colloquio tecnico, che include un esame pratico di programmazione. E non è il tipo di test che si supera con conoscenze vaghe, devi davvero ragionare a fondo sul programma. Anche quello è stato davvero difficile... (ed è anche dove ho fallito)".

I post di Murahashi su X hanno attirato molta attenzione, inclusa una risposta di Motoi Okamoto (che ha lavorato per Nintendo per 10 anni prima di diventare produttore presso Konami). Okamoto afferma che intorno al 1997, Nintendo ha dovuto lavorare attivamente per rafforzare le sue capacità di sviluppo interne (a causa della mancanza di supporto da parte di terzi per il N64), il che ha portato a un numero crescente di dipendenti provenienti da prestigiose università scientifiche che si sono uniti all'azienda.

"Naturalmente, non si tratta solo di credenziali accademiche superficiali", aggiunge. "Ho l'impressione che Nintendo stia aumentando il numero di persone che sono innateamente intelligenti e hanno una forte passione per rendere i giochi divertenti, il che è anche un risultato della loro immagine come marchio".

Chiaramente, una volta entrati bisogna evitare di attirare l'attenzione dei ninja, di cui è stata confermata l'esistenza.