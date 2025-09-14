Un utente ha salvato la sua amata PS3 sciogliendola

Il tutto è nato dalla luce gialla della morte che aveva colpito la PS3. Quando appare, significa che la console sta per abbandonarti. In genere, il problema è causato dalle saldature sotto la CPU o il chip RSX che si sono crepate a causa del calore, portando spesso a un guasto dell'alimentazione.

Un giocatore PlayStation è riuscito nell'impresa di salvare la sua amata PS3 , finendo però per scioglierla . Teoricamente avrebbe dovuto peggiorare la situazione, ma pare che gli sia andata bene. L'eroe del giorno è l'utente seascouuut che ha condiviso la sua storia su Reddit, poi ripresa anche su altri social.

Calore estremo

Tecnicamente si può riparare, ma a un costo piuttosto elevato, perché richiede nuovi componenti e l'intervento di qualcuno che sappia fare il lavoro. Comunque sia, con le dovute competenze, si può agire anche da soli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

seascouuut ha però deciso di(dura 3 minuti, non vi preoccupate),. Ha avvolto la sua PS3 in un asciugamano e le ha sparato addosso aria calda con un asciugacapelli, sciogliendola.

La parte migliore della storia è che, nonostante la PS3 appaia distrutta, è tornata a funzionare e la luce gialla della morte è sparita. Per dissipare ogni dubbio, seascouuut ha condiviso una foto della sua PS3 funzionante (ma sciolta) che carica una copia di Watch Dogs.

Difficile dire quanto potrà sopravvivere una PS3 ridotta in quello stato, ma il metodo usato per ripararla è diventato virale. C'è anche chi ha detto a seascouuut di aver provato qualcosa di simile in passato, con la console che è sì tornata a funzionare, ma solo per qualche giorno.