Xiaomi 17 Max: un leak svela la fotocamera da 200 MP con zoom periscopico, grande salto nel comparto

Il cuore del comparto fotografico sarà un sensore principale Samsung ISOCELL HPE da 200 megapixel , con dimensioni di 1/1,4 pollici, una scelta che suggerisce prestazioni elevate in termini di dettaglio, gamma dinamica e resa in condizioni di scarsa illuminazione.

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina svelano dettagli interessanti sul comparto fotografico di Xiaomi 17 Max , il prossimo modello della gamma flagship dell'azienda. Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo , il dispositivo sarà dotato di un sistema di fotocamere più avanzato rispetto a quello del Xiaomi 17 standard, puntando con decisione sulla fotografia ad alta risoluzione e sullo zoom ottico .

Xiaomi 17 Max avrà una batteria da 8.000mAh e una ricarica super veloce secondo un leak

Agli elementi sopracitati, si affiancherà un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel , basato su un sensore Sony IMX8-series da 1/1,953 pollici , pensato per offrire uno zoom di qualità superiore rispetto ai modelli tradizionali. Completa il modulo una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel , che garantirà versatilità negli scatti paesaggistici e di gruppo.

Non solo fotocamera, altre specifiche tecniche dello Xiaomi 17 Max

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il leaker non ha fornito nuovi dettagli, ma precedenti rumor parlano di un display da circa 6,8" e del potente Snapdragon 8 Elite Gen 5. Uno degli elementi più impressionanti dovrebbe essere la batteria da 8.000 mAh, una capacità fuori scala per un flagship, con supporto alla ricarica rapida da 100W via cavo e 50W wireless, pensata per garantire un'autonomia eccezionale anche con un utilizzo intenso.

Essendo un modello non-Pro, Xiaomi 17 Max non dovrebbe includere il display secondario posteriore. Infine, secondo Digital Chat Station, il lancio in Cina è previsto per il secondo trimestre del 2026.