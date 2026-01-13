Xiaomi 17 Max avrà una batteria da 8.000mAh e una ricarica super veloce secondo un leak

Il prossimo Xiaomi 17 Max si prepara a entrare nella serie Xiaomi 17 come quinto modello, affiancando i già noti 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17 Ultra. Recenti perdite di informazioni, diffuse da Digital Chat Station, rivelano alcune delle specifiche chiave del dispositivo, con un focus particolare sulla batteria e sulle capacità di ricarica.
Secondo le indiscrezioni, lo Xiaomi 17 Max monterà una batteria da ben 8,000mAh, tra le più grandi viste in uno smartphone moderno. A questo si aggiunge il supporto alla ricarica rapida via cavo da 100W e alla ricarica wireless da 50W, collocando il modello tra i più veloci nel suo segmento nonostante la capacità elevata.
Ulteriori dettagli sullo Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17 Max non avrà il secondo display posteriore presente sui modelli Pro e Pro Max. Il telefono adotterà un display frontale OLED piatto da circa 6,8/6,9 pollici e cornici ultra-sottili su tutti e quattro i lati, offrendo un'esperienza visiva immersiva. Per quanto riguarda la fotografia, il 17 Max promette prestazioni superiori rispetto agli altri modelli della serie, escluso il 17 Ultra.
Il sensore principale sarà l'OmniVision Light Fusion 950, lo stesso del modello standard, ma nel complesso le capacità fotografiche saranno migliorate. Dal punto di vista delle prestazioni, lo Xiaomi 17 Max utilizzerà lo stesso chipset presente in tutta la serie 17, ossia lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Quando è previsto il lancio dello Xiaomi 17 Max?
Secondo le indiscrezioni, il lancio dello Xiaomi 17 Max in Cina è previsto per aprile 2026. Attualmente non ci sono conferme circa una possibile distribuzione globale. La prima versione dell'ingegneria del dispositivo è stata avvistata in bianco, ma non ci sono dettagli sui possibili ulteriori colori disponibili al momento del lancio.
Con la combinazione di batteria capiente, ricarica ultraveloce e ottime prestazioni fotografiche, lo Xiaomi 17 Max punta a diventare una scelta interessante per chi cerca uno smartphone potente e versatile.