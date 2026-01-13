Xiaomi 17 Max avrà una batteria da 8.000mAh e una ricarica super veloce secondo un leak

Il prossimo Xiaomi 17 Max si prepara a entrare nella serie Xiaomi 17 come quinto modello, affiancando i già noti 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17 Ultra. Recenti perdite di informazioni, diffuse da Digital Chat Station , rivelano alcune delle specifiche chiave del dispositivo, con un focus particolare sulla batteria e sulle capacità di ricarica.

Ulteriori dettagli sullo Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max non avrà il secondo display posteriore presente sui modelli Pro e Pro Max. Il telefono adotterà un display frontale OLED piatto da circa 6,8/6,9 pollici e cornici ultra-sottili su tutti e quattro i lati, offrendo un'esperienza visiva immersiva. Per quanto riguarda la fotografia, il 17 Max promette prestazioni superiori rispetto agli altri modelli della serie, escluso il 17 Ultra.

Il sensore principale sarà l'OmniVision Light Fusion 950, lo stesso del modello standard, ma nel complesso le capacità fotografiche saranno migliorate. Dal punto di vista delle prestazioni, lo Xiaomi 17 Max utilizzerà lo stesso chipset presente in tutta la serie 17, ossia lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.