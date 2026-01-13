The Elder Scrolls VI è stato annunciato con così largo anticipo per non far arrabbiare i fan

Sono passati quasi otto anni dal trailer con cui è stato annunciato The Elder Scrolls VI e del gioco non si è visto ancora praticamente niente. Non se ne conosce nemmeno il titolo definitivo. Molti si chiedono addirittura il senso di un annuncio così anticipato. A spiegarlo è stato un ex sviluppatore della serie, il lead artist Nate Purkeypile, in un'intervista concessa a Esport Insider. La risposta è più semplice di quanto si pensi: Bethesda non voleva far arrabbiare i fan della serie The Elder Scrolls . Purkeypile ha anche affermato che, visto il lungo intervallo di tempo che separerà l'uscita del nuovo capitolo da Skyrim, risalente al 2011, la compagnia vuole che venga accolto bene e c'è una forte pressione interna in merito.

Bethesda ha i suoi tempi

"Ho sempre pensato che stessimo annunciando Starfield e che fosse già passato così tanto tempo da Skyrim che dovevamo assicurarci che la gente non fosse semplicemente furiosa con noi. È un modo molto costoso per farlo, però. Quei trailer non sono economici", ha dichiarato Purkeypile quando gli è stato chiesto dell'annuncio di The Elder Scrolls 6.

"Immagino che ci vorrà ancora parecchio tempo per pubblicarlo, perché su quel titolo grava una pressione enorme, e credo che con Starfield sia stato dimostrato che ora sono finalmente disposti a rimandare le uscite. All'inizio non era così. Con Skyrim era tipo: "Esce l'11/11/11", e noi eravamo tipo: cosa?! Oh cielo, nessuna pressione."

"Penso che ci sia meno pressione economica nel far uscire The Elder Scrolls VI a una certa data, ma molta più pressione economica nel fare in modo che sia davvero un buon gioco, e credo che questa sia una cosa positiva", ha continuato. "È salutare, a patto che siano onesti anche con il team. A volte succede che al team venga comunicata una data, si arriva a quella data e... sorpresa! È più avanti. E tutti sanno che prima o poi può succedere."