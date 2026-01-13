The Elder Scrolls VI è stato annunciato con così largo anticipo per non far arrabbiare i fan

Sono passati quasi otto anni dal trailer con cui è stato annunciato The Elder Scrolls VI e del gioco non si è visto ancora praticamente niente. Non se ne conosce nemmeno il titolo definitivo. Molti si chiedono addirittura il senso di un annuncio così anticipato. A spiegarlo è stato un ex sviluppatore della serie, il lead artist Nate Purkeypile, in un'intervista concessa a Esport Insider. La risposta è più semplice di quanto si pensi: Bethesda non voleva far arrabbiare i fan della serie The Elder Scrolls. Purkeypile ha anche affermato che, visto il lungo intervallo di tempo che separerà l'uscita del nuovo capitolo da Skyrim, risalente al 2011, la compagnia vuole che venga accolto bene e c'è una forte pressione interna in merito.
Bethesda ha i suoi tempi
"Ho sempre pensato che stessimo annunciando Starfield e che fosse già passato così tanto tempo da Skyrim che dovevamo assicurarci che la gente non fosse semplicemente furiosa con noi. È un modo molto costoso per farlo, però. Quei trailer non sono economici", ha dichiarato Purkeypile quando gli è stato chiesto dell'annuncio di The Elder Scrolls 6.
"Immagino che ci vorrà ancora parecchio tempo per pubblicarlo, perché su quel titolo grava una pressione enorme, e credo che con Starfield sia stato dimostrato che ora sono finalmente disposti a rimandare le uscite. All'inizio non era così. Con Skyrim era tipo: "Esce l'11/11/11", e noi eravamo tipo: cosa?! Oh cielo, nessuna pressione."
"Penso che ci sia meno pressione economica nel far uscire The Elder Scrolls VI a una certa data, ma molta più pressione economica nel fare in modo che sia davvero un buon gioco, e credo che questa sia una cosa positiva", ha continuato. "È salutare, a patto che siano onesti anche con il team. A volte succede che al team venga comunicata una data, si arriva a quella data e... sorpresa! È più avanti. E tutti sanno che prima o poi può succedere."