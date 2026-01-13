Gold Box: l’età dell’oro dei videogiochi di Dungeons & Dragons

C'è stato un periodo prima di Baldur's Gate III , prima del discutibile film con Chris Pine, prima dell'esplosione a fenomeno di massa con Stranger Things, in cui Dungeons & Dragons ha fatto la storia, pur non rendendosene conto immediatamente. Erano gli anni Ottanta quando TSR, la compagnia che deteneva i diritti del TTRPG più famoso di sempre, decise di affidare la licenza del suo Advanced Dungeons & Dragons a una casa di sviluppo di videogiochi per seguire la scia di serie come Ultima e Wizardry. Tra tutte, a spiccare fu la proposta fatta da Strategic Simulations, Inc. (SSI), guidata da Joel Billings, il quale aveva provato già in passato a ottenere il permesso di realizzare una serie di videogiochi ambientati all'interno dei mondi di D&D, dai Forgotten Realms a Dragonlance. Contro ogni pronostico, il piccolo studio di Mountain View, che aveva però già dimostrato una certa bravura nel realizzare wargame, vinse l'appalto. Iniziò così un'età dell'oro come mai più c'è stata per i videogiochi di ruolo basati sull'iconico marchio, quella delle Gold Box di Dungeons & Dragons .

Dalla loro parte questi videogiochi avevano sicuramente il marchio di Dungeons & Dragons, fenomeno di costume tra i più discussi del decennio, finito bene o male sulla bocca di tutti, appassionati, detrattori e neutrali, ma parte del successo era dovuto anche all'iconica confezione d'oro, la Gold Box , termine che nel tempo si è sedimentato in tal maniera da finire per indicare non solo quest'intera infornata di videogiochi, ma perfino il motore di gioco proprietario utilizzato, lo stesso per molte delle produzioni in collaborazione con TSR.

Questo periodo di grande fermento nel mondo di AD&D non è durato troppo, appena sei anni, dal 1988 al 1994. La strategia seguita da SSI era quella di realizzare videogiochi capaci di comunicare tra loro , spingendo i giocatori a continuare la loro saga all'interno degli universi della TSR, sia davanti che lontani dallo schermo.

Nel 1990, invece, ha fatto il suo esordio il primo spin-off, Champions of Krynn , seguito da Death Knights of Krynn (1991) e The Dark Queen of Krynn (1992), tutti ambientati nell'universo di Dragonlance .

Tutto è iniziato nel 1988 con Pool of Radiance , il primo di quattro titoli ambientati nei Forgotten Realms , seguito con cadenza annuale da Curse of the Azure Bonds (1989), Secret of the Silver Blades (1990) e Pools of Darkness (1991).

In cinque anni sono uscite tre serie di videogiochi tra capitoli principali e spin-off, con anche alcune incursioni di diversi episodi a sé stanti.

Le regole del gioco

Al contrario di quanto preventivato dagli utenti quando venuti a conoscenza della creazione di videogiochi ufficiali del marchio D&D, i titoli Gold Box di SSI si sono rivelati essere estremamente incentrati sul combattimento. In quel particolare momento storico forse avremmo provato un po' di delusione data la grande forza narrativa che circonda i mondi del gioco di ruolo per eccellenza, ma con il senno di poi siamo grati per quell'approccio, dato che ha spalancato le porte alla maggior parte dei videogiochi GDR più amati della storia, sia tattici che in tempo reale.

L'illustrazione di copertina di Treasure of the Savage Frontier

Spostarsi era fondamentale e il posizionamento strategico dinamico sul campo di battaglia costringeva a pianificare con cura i movimenti dei propri personaggi, così da massimizzare la resa in combattimento ed evitare di regalare un colpo gratis al proprio avversario in caso di una fuga repentina dal cuore dello scontro.

Anche se la storia non era cruciale e la scelta quasi nulla, era decisamente interessante il modo in cui il racconto veniva veicolato al giocatore. Durante una partita, infatti, non era raro trovare una linea di testo che chiedeva di andare a una determinata pagina del manuale venduto assieme al gioco, dove veniva svelato, tassello per tassello, il mosaico narrativo alla base del gioco. Un modo di raccontare che al giorno d'oggi avrebbe poco senso, ma che rimaneva fedele all'anima di un gioco di ruolo nato tra due mondi, la carta e la mente.

La ruota della traduzione venduta assieme a Pool of Radiance

Un'altra componente interessante era la presenza di un traduttore fisico all'interno della Gold Box, così da poter tradurre le lingue elfiche e naniche alla base di alcuni rompicapi. Questo consisteva in un disco di carta composto da tre anelli (uno per le rune elfiche, uno per le rune naniche e l'ultimo per le tre linee sotto le quali apparivano lettere in sequenza) in grado di roteare per creare combinazioni che restituivano la parola in lingua inglese corrispondente.

Non solo questo strumento era fondamentale per alcune sequenze di gioco, ma anche per accedere al titolo stesso, la cui prima schermata chiedeva l'immissione di una parola segreta che solo la ruota della traduzione poteva rivelare, divenendo così sia un tutorial su come utilizzare il congegno, sia un primo enigma che aiutava a entrare subito nell'ottica del gioco di ruolo.

Una sequenza di combattimento

Ultima caratteristica di spicco era la possibilità di trasferire il proprio "party" da un gioco all'altro della stessa serie, così da continuare a far salire di livello i personaggi e creare un legame affettivo molto forte con questi, pur non avendo linee di dialogo o storie alle spalle, se non quelle vissute assieme al giocatore.