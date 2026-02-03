Lo strategico stealth Sumerian Six ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Entrambe le versioni console saranno disponibili a partire dal 6 marzo al prezzo di 29,99 euro . Inoltre, è in programma anche una Deluxe Edition da 32,99 euro, che include come bonus la possibilità di giocare con tre giorni di anticipo, dunque dal 3 marzo.

Crunching Koalas e gli sviluppatori di Artifice hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S dello stealth e strategico in tempo reale Sumerian Six .

Approcci furtivi, strategia e nazisti

Sumerian Six era già approdato su PC tramite Steam il 2 settembre 2024, dove ha raccolto un'accoglienza molto positiva, con il 94% di recensioni favorevoli da parte degli utenti.

Il gioco è uno stealth tattico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, incentrato su un gruppo di scienziati‑commando impegnati in missioni segrete dietro le linee nemiche. Il giocatore guida l'Enigma Squad, una squadra di menti brillanti specializzate in fisica, biologia, ingegneria e occultismo, ciascuna dotata di abilità uniche che influenzano l'approccio alle operazioni. L'obiettivo è fermare Hans Kammler, un ufficiale nazista deciso a trasformare la misteriosa sostanza Geiststoff in un'arma apocalittica.

Il gameplay unisce infiltrazione, pianificazione e azione in tempo reale: occorre studiare i movimenti delle pattuglie, sfruttare l'ambiente, creare diversivi e coordinare le abilità dei personaggi. Le missioni spaziano da laboratori segreti a basi fortificate, con un tono che alterna tensione, ironia e un tocco di pulp scientifico.