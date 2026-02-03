Un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 non è escluso, ma dev'essere "valutato con attenzione"

Con i risultati finanziari è arrivata anche la solita menzione al possibile aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, con il presidente Shuntaro Furukawa che ha sostanzialmente ribadito quanto già detto in precedenza: un incremento di prezzo non è affatto escluso, ma va valutato con attenzione.
È praticamente la stessa cosa che Furukawa aveva riferito qualche tempo fa riguardo un aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, ed è comprensibile come la questione non possa essere del tutto esclusa, vista la situazione attuale del mercato hardware.
Il presidente di Nintendo si è schermato dietro un "no comment" un po' più articolato, ma non ha potuto evitare di considerare la possibilità concreta di un aumento di prezzo, che potrebbe rivelarsi necessario nel prossimo futuro.
L'aumento dei prezzi delle memorie può portare a conseguenze
A margine dei risultati finanziari pubblicati nelle ore scorse, che hanno riferito quanto ha venduto Nintendo Switch 2 finora e il fatto che il modello precedente è ora la console di Nintendo più venduta in assoluto, gli azionisti hanno chiesto anche della possibilità di variazioni al prezzo.
A tale proposito, Furukawa ha riferito che Nintendo dovrà "valutare attentamente la questione, esaminando in modo approfondito lo stato di adozione della piattaforma, le attuali tendenze di vendita, i costi, la redditività, il contesto di mercato e altri fattori."
Tuttavia, è indubbio, come riferito dal presidente di Nintendo e riportato dalla testata Nikkei, che "Se i prezzi [delle memorie] continuano a salire per un lungo periodo di tempo, ciò potrebbe mettere sotto pressione i profitti a partire dal prossimo anno fiscale".
In tal caso si renderebbe necessaria una manovra correttiva per ristabilire i margini, che potrebbe portare a un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2.