Un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 non è escluso, ma dev'essere "valutato con attenzione"

Con i risultati finanziari è arrivata anche la solita menzione al possibile aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, con il presidente Shuntaro Furukawa che ha sostanzialmente ribadito quanto già detto in precedenza: un incremento di prezzo non è affatto escluso, ma va valutato con attenzione.

È praticamente la stessa cosa che Furukawa aveva riferito qualche tempo fa riguardo un aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, ed è comprensibile come la questione non possa essere del tutto esclusa, vista la situazione attuale del mercato hardware.

Il presidente di Nintendo si è schermato dietro un "no comment" un po' più articolato, ma non ha potuto evitare di considerare la possibilità concreta di un aumento di prezzo, che potrebbe rivelarsi necessario nel prossimo futuro.