3

Pragmata si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, visti quanti download ha ottenuto la demo

La demo Sketchbook di Pragmata supera il milione di download, confermando l'interesse crescente per il nuovo titolo Capcom in vista dell'uscita del 24 aprile.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/02/2026
Diana e Hugh in Pragmata
Pragmata
Pragmata
Articoli News Video Immagini

Il 2026 sarà un'altra annata ricca di uscite importanti, ma alcune produzioni stanno già catalizzando l'attenzione più di altre. Tra queste c'è Pragmata, almeno stando ai risultati della sua demo, che ha superato il milione di download complessivi.

La versione di prova è arrivata a dicembre su PC tramite Steam, mentre dal 5 febbraio è disponibile anche sugli store digitali di PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Chiamata "Sketchbook Demo", permette ai giocatori di conoscere i protagonisti Hugh e Diana e di prendere confidenza con un sistema di combattimento che mescola sparatorie e mini‑puzzle basati sull'hacking in tempo reale: Diana indebolisce i nemici violandone i sistemi, mentre Hugh li elimina con le armi da fuoco.

Se il buongiorno si vede dal mattino...

Capcom ha celebrato il traguardo con un messaggio ufficiale, precisando che il milione di download è la somma di tutte le versioni della demo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC? Scopriamolo in un video confronto Come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC? Scopriamolo in un video confronto

Si tratta di un risultato incoraggiante in vista del lancio di Pragmata, previsto per il prossimo 24 aprile, in un anno particolarmente promettente per Capcom, che nel 2026 porterà sul mercato anche Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3 e, con ogni probabilità, una grande espansione di Monster Hunter Wilds già confermata in produzione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pragmata si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, visti quanti download ha ottenuto la demo