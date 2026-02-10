Pragmata si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, visti quanti download ha ottenuto la demo

Il 2026 sarà un'altra annata ricca di uscite importanti, ma alcune produzioni stanno già catalizzando l'attenzione più di altre. Tra queste c'è Pragmata, almeno stando ai risultati della sua demo, che ha superato il milione di download complessivi.

La versione di prova è arrivata a dicembre su PC tramite Steam, mentre dal 5 febbraio è disponibile anche sugli store digitali di PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Chiamata "Sketchbook Demo", permette ai giocatori di conoscere i protagonisti Hugh e Diana e di prendere confidenza con un sistema di combattimento che mescola sparatorie e mini‑puzzle basati sull'hacking in tempo reale: Diana indebolisce i nemici violandone i sistemi, mentre Hugh li elimina con le armi da fuoco.