Ricavi in calo ma profitti in crescita per Supercell nel 2025: incassati 3 miliardi di dollari

Nel 2025 Supercell ha vissuto un anno dai risultati che possiamo definire contrastanti, ma nel complesso estremamente solidi. Secondo il CEO Ilkka Paananen, è stato uno degli anni migliori dell'azienda. Dal punto di vista dei ricavi non-GAAP, Supercell ha registrato un calo del 4% su base annua, fermandosi a 2,65 miliardi di euro. Nonostante ciò, la redditività è migliorata: l'EBITDA è cresciuto del 6%, raggiungendo 932 milioni di euro.

Questione di prospettiva

Considerando invece i rinvii contabili previsti dagli standard finlandesi, dove ha sede Supercell, il quadro cambia drasticamente: i ricavi salgono a 3,2 miliardi di euro, in crescita del 68% rispetto al 2024, mentre l'EBITDA arriva a 1,3 miliardi, con un balzo in avanti impressionante rispetto ai 300 milioni dell'anno precedente.

I giochi mobile come Clash Royale continuano a farla da padroni

Sul fronte dei giochi, la maggior parte dei titoli live di Supercell è cresciuta nel corso dell'anno, portando il portfolio complessivo a circa 290 milioni di giocatori attivi mensili. Nell'arco degli ultimi tre anni, i giochi dell'azienda hanno fatto segnare una crescita complessiva del 15%. Il titolo che ha brillato più di tutti nel 2025 è stato Clash Royale, che ha raggiunto dei nuovi record di utenti attivi giornalmente. Il numero di utenti tornati a giocare è raddoppiato, mentre i nuovi giocatori sono aumentati di quasi il 500%.

Non tutto però è andato benissimo. Nei dati ufficiali non viene menzionato il forte calo delle vendite di Brawl Stars, che secondo delle stime sarebbe del 57% sugli store mobile principali, anche se queste cifre non tengono conto delle vendite dirette o di altri canali.

Guardando al futuro, Supercell sta puntando con decisione sull'innovazione. Nel 2025 ha raddoppiato gli investimenti nello sviluppo di nuovi giochi, con l'obiettivo di raddoppiarli anche nel 2026. Nonostante l'azienda abbia all'attivo cinque successi da oltre un miliardo di dollari, non è riuscita a lanciare un nuovo grande hit dopo Brawl Stars, risalente ormai al lontano 2018. Squad Busters, uscito nel 2024, è stato il primo gioco live a essere chiuso per risultati inferiori alle aspettative, mentre Mo.co è attualmente in fase di revisione dopo un'accoglienza tiepida.