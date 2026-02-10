Addio HomeKit: come aggiornare l'app Casa di Apple per continuare a usare i dispositivi smart

Come aggiornare l’app Casa

Come annunciato da Apple stessa, il supporto per la versione precedente di Apple Casa termina oggi. Se nell'app è presente almeno un dispositivo smart, ad esempio HomePod, Apple TV o lampadine smart, vi verrà richiesto di eseguire l'aggiornamento. È possibile anche forzare il processo andando direttamente nella sezione Aggiornamento software nelle impostazioni dell'app Casa, cliccando sui tre puntini orizzontali. Attenzione: è necessario che il dispositivo supporti iOS/iPadOS 16.2 o successivo, macOS 13.1 o watchOS 9.2 in su.

L'aggiornamento

Inoltre, l'app Casa non supporta più hub domestici come iPad, quindi saranno necessari esclusivamente dispositivi come Apple TV oppure HomePod. Questo aggiornamento dovrebbe garantire prestazioni migliori e maggiore affidabilità: "Aggiorna Apple Casa per migliorare le prestazioni degli accessori smart per la casa e utilizzare funzioni come l'accesso degli ospiti, gli aspirapolvere robot e la cronologia delle attività nell'app Casa", si legge.

Come anticipato, fino a poco tempo fa l'aggiornamento era opzionale, ma da oggi non avete più alternative: per continuare a utilizzare correttamente l'app Casa e tutti i dispositivi smart collegati, è indispensabile eseguire l'update.