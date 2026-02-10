Addio HomeKit: come aggiornare l'app Casa di Apple per continuare a usare i dispositivi smart

Il supporto alla vecchia architettura HomeKit di Apple giunge ufficialmente al termine. Come anticipato in precedenza, è necessario aggiornare l'app Casa per continuare a usare i propri dispositivi smart. Oggi, 10 febbraio 2026, HomeKit va quindi ufficialmente in pensione. Vediamo di seguito cosa fare.
Come aggiornare l’app Casa
Come annunciato da Apple stessa, il supporto per la versione precedente di Apple Casa termina oggi. Se nell'app è presente almeno un dispositivo smart, ad esempio HomePod, Apple TV o lampadine smart, vi verrà richiesto di eseguire l'aggiornamento. È possibile anche forzare il processo andando direttamente nella sezione Aggiornamento software nelle impostazioni dell'app Casa, cliccando sui tre puntini orizzontali. Attenzione: è necessario che il dispositivo supporti iOS/iPadOS 16.2 o successivo, macOS 13.1 o watchOS 9.2 in su.
Inoltre, l'app Casa non supporta più hub domestici come iPad, quindi saranno necessari esclusivamente dispositivi come Apple TV oppure HomePod. Questo aggiornamento dovrebbe garantire prestazioni migliori e maggiore affidabilità: "Aggiorna Apple Casa per migliorare le prestazioni degli accessori smart per la casa e utilizzare funzioni come l'accesso degli ospiti, gli aspirapolvere robot e la cronologia delle attività nell'app Casa", si legge.
Come anticipato, fino a poco tempo fa l'aggiornamento era opzionale, ma da oggi non avete più alternative: per continuare a utilizzare correttamente l'app Casa e tutti i dispositivi smart collegati, è indispensabile eseguire l'update.
Le funzionalità
Come alcuni di voi sapranno, l'app Home permette di interagire con la vostra casa quando siete via, automatizzando tutti gli accessori compatibili. Inoltre, i dispositivi possono collaborare anche grazie a Matter, ovvero lo standard di domotica che aumenta la compatibilità anche tra accessori appartenenti a piattaforme diverse.
Potete controllare luci, serrature, videocamere e altro ancora in un'unica interfaccia, organizzandoli per stanze o categorie. Inoltre, è possibile creare automazioni intelligenti basate su orari, sensori o posizione dell'utente.