Disponibile la beta 2 di iOS 26.4: vediamo le novità

Come di consueto, Apple ha distribuito la seconda beta di iOS 26.4, insieme alle versioni iPadOS, watchOS, tvOS e visionOS. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità tra crittografia e interfaccia

Come vi abbiamo anticipato, Apple sta continuando a testare la crittografia end-to-end per messaggi di testo tra dispositivi iPhone e Android. Specifichiamo che questa crittografia non farà il suo debutto ufficiale su iOS 26.4 ma arriverà in futuro, quindi per ora si tratta di semplici test.

Il menu "Modifica" presente nella schermata iniziale presenta un'estetica più trasparente, come potete vedere qui sotto.

Il menu "Modifica" con Liquid Glass (Fonte: MacRumors)

Nell'app Giochi, invece, la barra di ricerca è stata spostata in alto.

L'app Giochi

Come vi abbiamo già accennato in precedenza, l'account Apple in App Store e Apple Music presenta lo stesso logo arcobaleno delle Impostazioni, mentre la scritta è ora allineata a sinistra.

Apple account

Nella sezione dedicata al display, è ora presente un'opzione chiamata "Riduci effetti di evidenziazione".

La nuova opzione

Un'altra piccola novità è legata al numero di build del sistema operativo. Quando eseguite l'aggiornamento a una nuova versione di iOS 26.4, potete toccare il nome per visualizzare il numero di build. Inoltre, se non avete installato delle versioni beta per 4 mesi, Apple vi farà passare automaticamente alla versione definitiva destinata al pubblico.