Conoscete la visual novel Magical Girl Witch Trials? Ha venduto davvero bene su Steam

C'è una visual novel di grande successo su Steam, di cui si parla molto poco, ma che ha venduto un gran numero di copie.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/03/2026
La protagonista di Magical Girl Witch Trials

Il 27 febbraio Acacia, brand dello studio giapponese Re;AER, ha annunciato che la versione Steam della visual novel Magical Girl Witch Trials ha superato le 500.000 copie vendute dal lancio avvenuto lo scorso luglio. Poco dopo, il 1° marzo, è stato comunicato che il gioco ha ricevuto oltre 25.000 recensioni degli utenti a livello globale, con il 96% di valutazioni positive, ottenendo così una valutazone media "estremamente positiva" sulla piattaforma.

Una storia di magia

La storia segue le vicende di Ema, un'adolescente che si risveglia intrappolata in una villa-prigione insieme ad altre dodici ragazze dotate di poteri magici e con "il potenziale per diventare streghe". Man mano che i loro poteri crescono e le loro menti vengono sopraffatte da impulsi omicidi, le ragazze sono costrette a partecipare a spietati processi per smascherare le "vere streghe" del gruppo. Sebbene il gioco si presenti come una storia di "maghette oscure" nello stile di Puella Magi Madoka Magica e Magical Girl Raising Project, il gameplay prende forte ispirazione da visual novel investigative come i Danganronpa e gli Ace Attorney.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Magical Girl Witch Trials è stato apprezzato soprattutto dal pubblico giapponese e cinese. Già a ottobre, circa tre mesi dopo l'uscita, aveva superato le 200.000 copie vendute su Steam. La crescita è poi proseguita con ulteriori 300.000 copie vendute tra novembre 2025 e febbraio 2026.

Attualmente Magical Girl Witch Trials è disponibile solo in giapponese e cinese semplificato, con doppiaggio completo in giapponese, segno di quanto questi mercati siano ormai rilevanti per Steam. Tuttavia, in una precedente intervista gli sviluppatori hanno dichiarato di star valutando un'espansione nel mercato nordamericano, lasciando intendere che una versione inglese potrebbe arrivare in futuro. Nel corso del 2026, il gioco dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.

