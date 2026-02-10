Logitech G PRO X2 Superstrike, la recensione del mouse da gaming ad altissimo tasso di tecnologia

Logitech G PRO X2 Superstrike è il nuovo mouse da gaming pensato per professionisti e giocatori competitivi che porta grande innovazione nel mondo delle periferiche.

Quando si parla di mouse da gaming, ci si dimentica troppo spesso che per i giocatori competitivi o addirittura professionisti, questo tipo di periferica assume un'importanza paragonabile alla racchetta per il tennista, agli sci per lo sciatore, alle scarpe per il centometrista e così via. Logitech PRO G X2 Superstrike è un mouse wireless basato su Lightspeed che nasce proprio con lo scopo di massimizzare le prestazioni degli "eSportivi", introducendo una tecnologia che abbiamo già conosciuto su alcune tastiere e che non coinvolge il sensore o il sistema di trasmissione ma gli switch, sostituendoli con un sistema di attivazione aptico induttivo che prende il nome di HITS (Haptic Inductive Trigger System): dimenticate quindi i classici switch meccanici od ottici e date il benvenuto alle leggi della fisica che regolano i campi elettromagnetici. Dopo averlo provato per parecchi giorni, siamo quindi pronti a raccontarvi nel dettaglio il PRO X2 Superstrike. Con un prezzo di 179,99 Euro, la periferica targata Logitech è davvero in grado di offrire un vantaggio ai giocatori più esigenti?

Caratteristiche tecniche del Logitech G PRO X2 Superstrike Dal punto di vista formale, Logitech G PRO X2 Superstrike è l'evoluzione del già celebre PRO X Superlight 2 e arriva sul mercato con un sensore HERO 2 da 44.000 DPI, un'accelerazione massima di 88 G e una velocità massima di tracciamento pari a 888 IPS, il tutto accompagnato da un polling rate a 8000 Hz (0,125 ms) sostenuto dalla tecnologia Lightspeed, che diventano 1000 Hz in modalità cablata. Logitech G PRO X2 Superstrike porta in dote un innovativo sistema di attivazione induttivo che prende il nome di HITS A fare la differenza in questo caso sono però gli switch, o meglio, il sistema di attivazione aptico induttivo che sostituisce i più tradizionali switch meccanici/ottici e che Logitech ha chiamato HITS. Il funzionamento di HITS è piuttosto semplice e si basa sul principio del sensore a induzione: questo sensore, posto alla base del mouse, crea un campo elettromagnetico continuo che viene "disturbato" da una piccola banda di metallo posizionata al di sotto del tasto fisico. Semplificando, l'interazione con la banda assorbe energia dal campo elettromagnetico e proprio questa variazione di energia viene calcolata e convertita in input dal sensore. Non essendoci però un vero e proprio switch "fisico", il mouse è completamente esente da "click": per compensare questa assenza, Logitech ha introdotto due motori aptici che non solo simulano il click in tempo reale, ma che possono anche essere regolati per intensità. Per essere precisi poi, la già citata banda di metallo è incorporata alla base dei motori aptici. Per simulare il click, Logitech G PRO X2 Superstrike è dotato di due motori aptici a intensità regolabile Questo tipo di innovazione apre le porte ad alcuni vantaggi tra cui spicca la velocità di reazione: Superstrike è estremamente sensibile e a parità di abilità, offre tempi di attivazione rapidissimi. Inoltre, il sistema consente di regolare con precisione i tempi di attivazione e di ripristino su entrambi i tasti in modo indipendente: è quindi possibile regolare la "corsa" proprio come succede sulle tastiere con switch a induzione o più comunemente sui trigger dei controller.

Oltre ai due tasti principali, non mancano altri due tasti di controllo e la classica rotellina meccanica, per un totale di cinque pulsanti. A completare il quadro delle specifiche c'è la batteria che garantisce fino a 90 ore di utilizzo e il pieno supporto a Powerplay per la ricarica wireless con i tappetini compatibili.

Insomma, con PRO X2 Superstrike, Logitech ha cercato di alzare effettivamente l'asticella delle prestazioni, concentrando i propri sforzi sulla velocità portata in dote da HITS, senza trascurare la già ottima precisione garantita da HERO 2. Scheda tecnica Logitech G Pro X2 Superstrike Design: simmetrico

simmetrico Switch: sistema HITS a induzione

sistema HITS a induzione Connettività: wireless 2,4 GHz, cablata

wireless 2,4 GHz, cablata Sensore: Hero 2

Hero 2 Risoluzione: fino a 44.000 DPI

fino a 44.000 DPI Polling rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Autonomia: fino a 90 ore

fino a 90 ore Programmabile: sì

sì Illuminazione RGB: no

no Accessori: cavo e adattatori

cavo e adattatori Dimensioni: 125 x 63,5 x 40 millimetri

125 x 63,5 x 40 millimetri Peso: 61 grammi

61 grammi Prezzo: 179,99€

Design Iniziamo dalle dimensioni di Logitech G PRO X2 Superstrike che misura 125 x 63,5 x 40 mm per un peso totale di 61 grammi, 1 grammo in più rispetto al PRO X Superlight 2 a fronte però di una tecnologia più tradizionale. Logitech G PRO X2 Superstrike pesa 61 grammi Dal punto di vista della forma, Logitech continua a perseguire il design che ha contraddistinto le sua periferica più riuscita, con una linea simmetrica ed estremamente asciutta che vede i tasti laterali posti sulla sinistra (in corrispondenza del pollice se siete destrorsi) e un piccolo led di segnalazione nella parte centrale superiore dello chassis. La parte inferiore mette a disposizione un tasto di accensione e un vano per il trasporto dell'adattatore wireless. La colorazione del mouse è altrettanto semplice e vede lo chassis completamente in bianco con i tasti principali neri. Il design simmetrico di Logitech G PRO X2 Superstrike è estremamente ergonomico Non mancano le serigrafie con la scritta PRO X2 poste sui tasti e i loghi posti sui lati: in generale la disposizione ricorda un accessorio sportivo professionale. La costruzione è solida ed è completamente affidata a materiali plastici di qualità. In generale, Superstrike offre un'ergonomia da primo della classe, che si adatta perfettamente alla mano, mantenendo equilibrate le distanze.

Esperienza d’uso Come abbiamo più volte sottolineato, Logitech G PRO X2 Superstrike è un mouse progettato per dare il meglio nel gaming competitivo, ma nello stesso tempo si dimostra estremamente versatile grazie alla simbiosi con l'app proprietaria G HUB che consente di personalizzare i parametri e i livelli di attivazione per ognuno dei tasti. Logitech G PRO X2 Superstrike offre un alto grado di personalizzazione dei parametri di attivazione e reset In particolare, è possibile scegliere tra dieci punti di azionamento e cinque punti di reset, tutto accompagnato da sei livelli di intensità per i motori aptici. La combinazione di questi parametri permette di creare profili ad hoc per ogni tipo di utilizzo, tra l'altro con la possibilità di condividere le impostazioni attraverso pochi passaggi. Al massimo delle performance, Logitech promette una riduzione della latenza sul click fino a 30 ms rispetto ad un mouse tradizionale. In termini pratici, la sensibilità e la velocità della nuova periferica sono immediatamente percepibili anche dai giocatori meno esperti, tanto che, nel corso delle nostre prove, siamo andati incontro ad un paradosso piuttosto comune nel mondo sportivo: con i settaggi più rapidi, c'è il rischio che gli utenti meno allenati possano involontariamente far partire un colpo o un'abilità. Logitech G PRO X2 Superstrike supporta la ricarica wireless dei sistemi Powerplay Insomma, proprio come uno sci da gara risulterebbe ingovernabile per uno sciatore novello, anche il Superstrike richiede una certa dose di allenamento prima di essere sfruttato al massimo. Fortunatamente, il grande livello di personalizzazione di cui abbiamo parlato permette di rendere la curva di apprendimento graduale e comunque di impostare il mouse secondo le proprie preferenze, rendendolo di fatto ottimo anche per l'utilizzo quotidiano. In virtù di quanto detto, è facile intuire come un giocatore professionista possa trarre un effettivo vantaggio da una tecnologia di questo tipo: regolando sapientemente attivazione e reset, è persino possibile mantenere il click a metà corsa, così da incrementare ulteriormente i tempi di reazione. C'è poco da aggiungere sulla precisione di Superstrike: il sensore HERO 2 è già noto e trasferisce tutte le sue caratteristiche sul nuovo mouse, che è in grado di tracciare anche i movimenti più sensibili dell'intero braccio. Il sensore HERO 2 porta in dote una sensibilità elevata dei movimenti Chiudiamo con una piccola critica: ci saremmo aspettati qualcosa di più dallo scroller, che invece rimane estremamente tradizionale e, se paragonato alla tecnologia dei tasti, persino un po' "retrò". Badate bene, la rotella funziona, è reattiva e con un buon grip, ma risulta più "economica" rispetto all'impianto generale del mouse.

Conclusioni Prezzo 179,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Logitech G PRO X2 Superstrike è pensato per la competizione e mette a disposizione dei giocatori una tecnologia già collaudata per le tastiere. Il sistema HITS funziona bene, fornendo un vantaggio reale ai professionisti e ai giocatori competitivi, che si concretizza con tempi di attivazione estremamente ridotti. L'alto grado di personalizzazione consente al mouse di essere utilizzato in maniera versatile e di adattarsi a diversi tipi di giocatore e di gioco. Il feedback aptico è gradevole e il fatto di poter regolare l'intensità del click è una novità da non sottovalutare. Certo, esistono mouse ancora più leggeri, ma la tecnologia portata in dote dal Superstrike, a nostro parere, vale il compromesso dei grammi in più. Al prezzo di 180€, non si tratta ovviamente di un mouse economico, ma rimane comunque allineato ai suoi diretti concorrenti.