Qualcomm al MWC 2026: chip FastConnect 8800 con Wi-Fi 8 e modem Snapdragon X105, che forse sarà su Samsung S27

Gli annunci anticipano una fase di forte accelerazione verso reti più veloci, più stabili e pensate per integrare servizi satellitari, con un approccio che mescola efficienza energetica e uso dell'IA per ottimizzare le prestazioni.

In aperturà dell'edizione 2026 del MWC di Barcellona, Qualcomm ha svelato FastConnect 8800, il primo chip di connettività a portare Wi-Fi 8 e Bluetooth 7 su dispositivi consumer , affiancato dal nuovo modem Snapdragon X105 . Due soluzioni che puntano a riscrivere gli standard delle comunicazioni mobili e che potrebbero trovare spazio nei prossimi top di gamma.

Qualcomm FastConnect 8800 e Snapdragon X105

FastConnect 8800 rappresenta l'introduzione ufficiale del Wi-Fi 8 sul mercato consumer. Il chip è realizzato con processo produttivo a 6nm e introduce per la prima volta una configurazione radio 4×4, un salto netto rispetto ai sistemi 2×2 attualmente diffusi. Secondo la società, questa architettura permette di raggiungere velocità di picco fino a 11,6Gbps, con una portata fino a tre volte superiore rispetto agli attuali chip FastConnect. Non si tratta di valori replicabili oggi nella vita quotidiana, ma delineano comunque un incremento sostanziale nella capacità di gestione del traffico.

Infografica del chip Qualcomm FastConnect 8800

Il supporto al nuovo standard abilita funzionalità come Extended Long Range, pensata per mantenere stabilità anche in ambienti particolarmente congestionati o distanti dai punti di accesso. All'interno dello stesso chip trovano posto Bluetooth 7, Ultra Wideband 802.15.4ab e Thread 1.5, un pacchetto che punta a rafforzare la comunicazione tra dispositivi personali, accessori e sistemi domotici. L'evoluzione del Bluetooth, in particolare, introduce High Data Throughput, che porta le velocità da 2 a 7,5Mbps. Non mancano compatibilità con XPAN, Bluetooth LE Audio e la suite Snapdragon Sound, comprese le modalità aptX Lossless, Adaptive e Voice.

Parallelamente, l'azienda ha presentato Snapdragon X105, modem che sostituisce lo Snapdragon X85 con un aggiornamento più profondo del previsto. La novità più importante è il supporto alla connettività NR-NTN, che permette alle reti 5G di funzionare anche tramite satelliti. Questo amplia gli scenari di utilizzo nei contesti privi di copertura terrestre, con la possibilità di gestire dati, video e voce senza affidarsi a reti tradizionali. In assenza di segnale satellitare, il modem è in grado di passare alle reti NB-IoT come soluzione di emergenza, utile in zone come parcheggi sotterranei ed edifici con ricezione limitata.

Il salto prestazionale è significativo anche sul fronte della velocità, con un downlink massimo di 14,8Gbps e un uplink fino a 4,2Gbps, valori superiori alla generazione precedente (il modem X85 arriva a 12,5Gbps in down e 3,7Gbps in up.). La gestione dell'energia è stata rivista grazie a un nuovo transceiver RF a 6nm, che riduce i consumi del 30%. Il modem offre inoltre supporto al GNSS a quattro frequenze, migliorando la precisione e garantendo un ulteriore taglio ai consumi, stimato fino al 25%.

Le funzioni basate sull'IA diventano centrali anche nel nuovo modem, che introduce capacità agentiche e un sistema di sensing più avanzato per prevedere variazioni nel segnale e adattare la connessione in tempo reale. La presenza di nuove API dedicate permette ai produttori di sfruttare questi dati per ottimizzare applicazioni di messaggistica e chatbot, riducendo latenza e consumi.

I due chip rappresentano un anticipo della prossima ondata di dispositivi premium, tra cui la prossima generazione di smartphone con chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6, che dovrebbe arrivare in autunno e trovare spazio su top di gamma come la serie Samsung S27 e su OnePlus 16.