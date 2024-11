Logitech G Pro X Superlight 2 Dex, la recensione del mouse ultraleggero dalla forma perfetta

Ergonomia perfetta: potremmo riassumere in questo modo la recensione del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex, il nuovo mouse da gaming asimmetrico e ultraleggero prodotto dall'azienda svizzera che punta a offrire agli utenti destrimano un'esperienza eccellente. Il segreto è nella forma, che i progettisti hanno disegnato sulla base di molteplici feedback e che si adatta al tocco del palmo e delle dita in maniera straordinaria. Certo, il dispositivo non si ferma a questi aspetti e anzi mette sul tavolo anche una componentistica di alto livello per quanto concerne interruttori e sensore, la stessa dell'apprezzato Superlight 2 simmetrico, insieme a una doppia connettività (USB cablata o 2,4 GHz Lightspeed) e ad una batteria integrata che raggiunge le novantacinque ore di autonomia, senza dimenticare il supporto per la tecnologia Powerplay per la ricarica costante.

Caratteristiche tecniche Prima di discutere dell'ergonomia del Logitech G Pro X Lightspeed 2 Dex, diamo un'occhiata alle caratteristiche tecniche del mouse, che monta due interruttori Lightforce ibridi ottico-meccanici e un sensore Hero 2 capace di raggiungere una risoluzione pari a 44.000 dpi, con un'accelerazione massima superiore a 88 g e una velocità massima superiore a 888 ips. La connettività è doppia anziché tripla, manca il Bluetooth (peccato, poteva essere un'opzione extra anche nell'ottica dell'autonomia) ma è possibile collegare il cavo USB-C incluso nella confezione (che non è paracord bensì gommato: una grave disattenzione) oppure optare per il wireless a 2,4 GHz con tecnologia Lightspeed, che può raggiungere un polling rate di 8.000 Hz e completare in tal modo il quadro di un dispositivo assolutamente preciso e reattivo. Sono cinque i pulsanti disponibili, nella fattispecie i due tasti principali, i due extra laterali e lo scroller. Non c'è dunque un selettore specifico per cambiare i dpi, e anche questa è una mancanza fastidiosa, sebbene utilizzando l'applicazione gratuita G Hub sia possibile personalizzare il dispositivo in maniera completa, cambiare ogni singolo valore, salvare diversi profili e assegnare eventualmente ai tasti delle funzioni differenti. Il lato interno del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex, con i due pulsanti extra La batteria integrata garantisce fino a 95 ore di autonomia nonostante un peso estremamente ridotto, e in questo caso non vale il discorso del tenere accesa o spenta l'illuminazione RGB, visto che Logitech ha pensato bene di non inserirla affatto. Meglio così, visto che una feature del genere avrebbe fatto ulteriormente lievitare un prezzo che già così è piuttosto importante: parliamo di ben 179€, anche se al momento è in offerta su Amazon. Scheda tecnica Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Design: asimmetrico

Design Visto dall'alto il design del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex potrebbe non dirvi granché, ma basta osservare il mouse lateralmente per comprendere che tipo di lavoro è stato effettuato sul piano dell'ergonomia. È infatti presente una bombatura asimmetrica che raggiunge la sua massima altezza a metà fra palmo e indice, seguendo in maniera naturale la forma della mano per offrire una presa assolutamente comoda. Il design asimmetrico del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Il tasto sinistro è dunque più alto di quello destro, sebbene lo scroller sia perfettamente centrato, mentre le curve laterali si producono in un gioco di rientranze e sporgenze per accogliere al meglio pollice, anulare e mignolo, aprendosi infine sul fondo allo scopo di fornire il miglior supporto possibile per il palmo e una base più larga a tutto vantaggio della stabilità di movimento. Disponibile in tre diversi colori (nero, bianco e rosa), il Superlight 2 Dex presenta una finitura opaca che però reagisce molto bene alla luce, producendo riflessi davvero piacevoli da vedere. Nella confezione sono presenti quattro pad adesivi gommati per modificare il feedback della presa, qualora non dovesse soddisfarvi, ma nessuno skate per agire sulla capacità di scorrimento.

Esperienza d'uso Le caratteristiche del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex lo rendono un dispositivo estremamente versatile, che si presta senza alcun problema a qualsiasi tipo di utilizzo; ed è proprio così che abbiamo condotto la nostra prova, testando il mouse nella quotidianità di un lavoro da ufficio, fra navigazione web, backoffice e fogli elettronici, senza neanche trascurare il fotoritocco. Il Logitech G Pro X Superlight 2 Dex sta perfettamente in mano Proprio in questi ambiti la straordinaria ergonomia fa la differenza, e insieme al peso estremamente ridotto produce un'esperienza d'uso piacevolissima, che non pesa (letteralmente!) ma al contempo garantisce una precisione e una reattività assolute. Detto questo, nutriamo qualche perplessità sul pre-travel dei tasti principali, forse eccessivo, e sulla durezza di uno scroller che purtroppo non dispone di una modalità "fluida". In ambito gaming ci siamo focalizzati su Call of Duty: Warzone, immaginando a ragione che il Superlight 2 Dex sia stato pensato in particolare per questo genere di esperienze, e in effetti il feedback si è rivelato immediatamente positivo fra puntamenti rapidissimi, attivazione istantanea degli input e grande stabilità anche nei cambi di direzione più improvvisi. Lo scroller del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex dispone di un'unica modalità Certo, la già citata mancanza di un tasto deputato alla modifica dei dpi si sente nel mezzo dell'azione di gioco, quando ad esempio imbracciamo un fucile da cecchino e vorremmo modulare rapidamente la sensibilità della tracciatura per mettere a segno degli headshot, ma al di là di questo c'è davvero poco di cui potersi lamentare.

Conclusioni Prezzo 179 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Se l'ergonomia è la cosa che più tenete in considerazione in un mouse, il Logitech G Pro X Superlight 2 Dex ha al momento ben pochi concorrenti: i progettisti dell'azienda svizzera hanno fatto un lavoro straordinario nel cesellare le forme del dispositivo perché risultasse assolutamente comodo, stabile e leggerissimo durante l'uso. Dopodiché ci sono le caratteristiche tecniche, che con una risoluzione pari a 44.000 dpi e un polling rate da 8.000 Hz parlano da sole, ed è un peccato che alcune mancanze finiscano per offuscare almeno un po' lo straordinario risultato finale.