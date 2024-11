Super Mario Party Jamboree stabilisce già un record in Europa

Disponibile da meno di un mese, Super Mario Party Jamboree ha già fatto segnare un record per quanto riguarda il mercato in Europa, dove si è rivelato essere il capitolo della serie venduto più velocemente, ovvero il gioco "fastest selling" per quanto riguarda questa particolare serie Nintendo.

Non ci sono ancora dati numerici precisi al momento, ma Nintendo stessa ha confermato che Super Mario Party Jamboree è il gioco venduto più velocemente in Europa per quanto riguarda la celebre serie multiplayer, ovvero quello che ha venduto la maggiore quantità di copie in un dato arco di tempo, solitamente a poche settimane dall'uscita.

La grande diffusione di Nintendo Switch ha ovviamente aiutato il gioco a raggiungere tale risultato, essendo arrivato in un periodo in cui la console ha raggiunto praticamente la massima espansione sul mercato, con i suoi 146 milioni di unità piazzate nel mondo, in base ai nuovi dati svelati questa settimana da Nintendo.