Le liste predefinite in WhatsApp per Android si potranno presto cancellare: ecco come

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha intensificato gli sforzi per migliorare l'esperienza utente, introducendo diverse novità volte a rendere l'app di messaggistica più versatile e personalizzabile. A fine ottobre, per esempio, gli utenti iscritti al programma Beta hanno potuto sperimentare la creazione di liste personalizzate di contatti e gruppi , una funzione che prometteva di semplificare la gestione delle conversazioni, soprattutto per chi utilizza WhatsApp in ambito lavorativo.

L'uscita della versione 2.24.23.23 di WhatsApp Beta per Android introduce la possibilità di eliminare gli elenchi di chat preimpostati . Fino ad ora, filtri come "Da leggere" o "Gruppi" erano elementi fissi dell'interfaccia, ma con la nuova funzionalità gli utenti possono decidere di rimuoverli a propria discrezione.

Come eliminare le liste predefinite su WhatsApp

Ma come si potranno cancellare le liste? L'operazione è molto semplice: basta una pressione prolungata sull'elemento scelto per visualizzare un menù con la voce "Elimina lista". In questo modo, è possibile liberarsi dei filtri che non si utilizzano o che non si ritengono utili, ottimizzando lo spazio e personalizzando l'interfaccia in base alle proprie esigenze.

Ma cosa succede se si elimina un filtro per errore o se in seguito si cambia idea? Nessun problema: le liste eliminate non vengono rimosse in modo permanente. È possibile reintrodurle in qualsiasi momento accedendo alle Impostazioni dell'app, nella sezione dedicata alle Liste. Qui, ci sarà un set di elenchi preimpostati disponibili per ripristinare la situazione iniziale.

La possibilità di gestire i filtri in modo più flessibile può rivelarsi particolarmente utile per chi utilizza l'app in diversi contesti, consentendo di organizzare le conversazioni in modo più efficiente e di concentrarsi su ciò che è realmente importante. Al momento, però, la possibilità di eliminare le liste preimpostate è disponibile solo per alcuni utenti iscritti al programma Beta di WhatsApp per Android. Tuttavia, è probabile che la nuova funzione venga presto estesa a tutti gli utenti con un aggiornamento stabile dell'app.

Voi che cosa ne pensate di questa novità? E quali altri miglioramenti vorreste venissero introdotte nella gestione delle chat? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.