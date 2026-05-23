Pragmata, la psicologia della solitudine e dell’IA secondo Capcom

Perché sì, Pragmata è un gioco di fantascienza. Ma guardandolo attentamente, osservando la direzione artistica, i silenzi, gli ambienti sterili e le architetture impossibili sospese nel vuoto cosmico, si percepisce chiaramente che Capcom stia parlando soprattutto di isolamento. Di quel tipo di solitudine contemporanea che non nasce dall'assenza di persone, ma dall'incapacità di raggiungerle davvero.

Una bambina guarda la Luna e lo stolto guarda soltanto la bambina. Avete notato quanto Capcom ci abbia schiaffato la nostra realtà, col suo Pragmata? Sembra tutto ambientato in un futuro lontano lontano, lo spazio, la Luna, una tecnologia che smette di essere uno strumento e diventa l'unico modo che abbiamo per sentirci meno soli. Proiezioni laser di gatti. Davvero così lontano come futuro?

II lavoro artistico di Capcom ricorda in tal senso immediatamente il cinema "alienante", artificiale e isolato della fantascienza. Le stanze infinite delle navicelle di Star Wars. I corridoi sterili di Alien. La malinconia silenziosa di 2001: Odissea nello Spazio. La fantascienza migliore non parla mai davvero del futuro. Parla del presente attraverso il futuro. Ed è proprio qui che emerge la prima grande intuizione psicologica del gioco: la perfezione tecnologica genera alienazione.

L'architettura di Pragmata ha lavorato continuamente sul contrasto tra ordine meccanico e fragilità umana. Da una parte esistono spazi geometrici, iperfunzionali, progettati secondo una logica quasi inumana; dall'altra Hugh, stanco, vulnerabile, che attraversa ambienti costruiti per eliminare qualsiasi traccia di imperfezione. È una contrapposizione che fa la differenza: l'essere umano continua a essere emotivamente caotico dentro un mondo che pretende efficienza assoluta.

La Luna del gioco non è quella romantica del cinema classico, né quella eroica della fantascienza NASA-punk contemporanea. È un ambiente freddo, silenzioso, quasi clinico. I corridoi metallici della stazione "The Cradle", le sale illuminate da luci bianche asettiche, le superfici lisce prive di imperfezioni evocano immediatamente un'estetica del vuoto. Non c'è caos. Non c'è sporco. Non c'è vita .

Sin dal trailer di annuncio del 2020, Pragmata ha comunicato qualcosa di profondamente malinconico. Anche quando mostrava pochissimo. Anche quando era solo un astronauta che camminava in una città deformata, mentre una bambina osservava il cielo.

La stazione lunare del gioco è iperconnessa tecnologicamente : sistemi automatizzati, IA avanzate, comunicazioni istantanee. Eppure tutto appare emotivamente morto. I corridoi vuoti evocano quello che in psicologia viene definito alienazione sociale, ovvero la sensazione di essere scollegati dagli altri anche in presenza di strutture sociali funzionanti. Il giocatore percepisce continuamente una mancanza di presenza umana autentica. Anche i robot e i sistemi artificiali che popolano la stazione sembrano enfatizzare l'assenza dell'uomo anziché sostituirla davvero. Finché non restiamo con Diana.

Negli ultimi anni, numerosi studi psicologici hanno analizzato noi e la nostra tecnologia, il famoso "paradosso della connessione digitale": grazie ai nostri macchinari di oggi, viviamo nell'epoca più interconnessa della storia, ma anche in una delle più segnate dalla solitudine percepita. Nel 2023 il portavoce del governo statunitense per la salute pubblica Vivek Murthy ha definito la solitudine una vera e propria "epidemia sociale", collegandola a depressione, ansia e aumento della mortalità. Pragmata sembra inserirsi perfettamente dentro questo scenario culturale.

Diana e il bisogno umano di rendere umano ciò che non lo è

Naturalmente ci scalda il cuore il rapporto tra Hugh Williams e Diana, la bambina androide che lo accompagna. Ma ciò che rende interessante questa dinamica non è la semplice relazione "padre-figlia", ormai quasi archetipica nei videogiochi contemporanei, da The Last of Us a God of War, passando per BioShock Infinite. In Pragmata però Diana non è una figlia. Non è neppure umana. È un'intelligenza artificiale.

Eppure Hugh - e inevitabilmente anche il giocatore - finisce per trattarla come un essere vivente. Ma perché l'essere umano ha un bisogno così disperato di proiettare emozioni, affetto e umanità persino su qualcosa di "finto"?

Diana, la piccola bambina IA in Pragmata

La scienza e la psicologia ci insegnano che questo fenomeno viene definito antropomorfizzazione: la tendenza umana ad attribuire intenzioni, emozioni e coscienza a entità non umane. È il motivo per cui ci affezioniamo agli assistenti vocali, ai chatbot, persino ai robot aspirapolvere. E Diana sembra costruita esattamente per attivare questo processo. Capcom ha volutamente evitato un'estetica meccanica esplicita. Diana non appare come un robot tradizionale: ha movimenti delicati, voce infantile, espressioni malinconiche, curiosità emotiva. L'infanzia, culturalmente, rappresenta innocenza, vulnerabilità, autenticità emotiva. Una bambina artificiale ci porta inevitabilmente a empatizzare.

La questione è tutt'altro che fantascientifica. Oltre all'antropomorfizzazione, oggi esistono già studi sul cosiddetto attachment to AI systems, ovvero lo sviluppo di legami emotivi verso intelligenze artificiali conversazionali. Alcuni ricercatori parlano addirittura di "surrogate relationships": relazioni sostitutive che compensano il vuoto sociale reale. State pensando che film come Her o persino Ex Machina fossero fantasia? Ripeto, oggi.

Anche di fronte a questo orrore, la scienza corre in nostro soccorso e ci spiega tutto. La relazione tra Hugh e Diana richiama molto anche le teorie dell'attaccamento elaborate da John Bowlby. Secondo Bowlby, l'essere umano sviluppa legami affettivi non soltanto per amore o empatia, ma anche come meccanismo di sopravvivenza emotiva. In situazioni di isolamento o trauma, il bisogno di connessione aumenta drasticamente. Povero Hugh.

L'interazione tra Hugh e Diana

Hugh è solo in un ambiente ostile, lontano dalla Terra, immerso in una realtà dominata dalla tecnologia. Diana diventa quindi molto più di una compagnia AI: rappresenta una presenza emotiva stabile. Anche se artificiale, la sua esistenza permette a Hugh di mantenere una forma di equilibrio psicologico. Ed è forse questo il dettaglio più "pragmatico" del gioco. Perché lentamente emerge una riflessione potentissima. Pericolosa, ma potentissima: se una macchina riesce a farci sentire meno soli, cosa ci rende allora "umani"?