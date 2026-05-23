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Mewgenics ha ricevuto la mega patch 1.1 che migliora rivede allevamento, eventi e abilità

La versione 1.1 di Mewgenics è ora disponibile per tutti sul ramo principale del gioco, mentre le versioni legacy resteranno accessibili tramite i branch beta di Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/05/2026
Un boss deceduto di Mewgenics
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Edmund McMillen e Tyler Glaiel hanno pubblicato la patch 1.1 di Mewgenics, che va a modificare uno dei principali sistemi di gioco: l'allevamento dei gatti. Gli sviluppatori hanno rivisto il funzionamento della "Stimulation", correggendo diversi comportamenti indesiderati e modificando il rapporto tra mutazioni, difetti congeniti e consanguineità. In pratica, un livello elevato di stimolazione ora riduce la probabilità che i difetti ereditari dei genitori vengano trasmessi ai cuccioli, ma l'effetto si attenua nei casi di forte inbreeding. Al contrario, la consanguineità aumenta sensibilmente la possibilità di ereditare difetti congeniti.

Mutazioni e altro

Anche la statistica "Mutation" è stata ribilanciata: non potrà più riassegnare mutazioni o difetti già presenti e, fino a un certo valore, genererà soltanto mutazioni semplici ai parametri. Solo oltre quota 10 entreranno più frequentemente in gioco le mutazioni con effetti speciali. Ritoccati anche alcuni dettagli estetici e genetici, come il comportamento delle teste con un solo occhio o orecchio, che non verranno più considerate automaticamente affette dal difetto "Missing".

Sul fronte degli eventi casuali, la patch alleggerisce vari effetti avversi. Alcuni sacrifici legati a eventi come "Baphomet" o "Sacrificial Altar" non avranno più conseguenze negative, mentre altri eventi sono stati aggiornati con nuovi bonus o nuove condizioni. "Itchies", ad esempio, assegna ora una pulce famiglio permanente, mentre "Wheezies" concede anche un bonus alla fortuna.

Mewgenics ha già un primo DLC in sviluppo, ma dev'essere calibrato con cura Mewgenics ha già un primo DLC in sviluppo, ma dev'essere calibrato con cura

Ampio spazio anche alla revisione di disturbi e parassiti. Alcuni malus sono stati ridimensionati o ridefiniti: "Malaria" riduce solo la costituzione, "Sociopathy" abbassa il carisma ma aumenta l'intelligenza, mentre "Schrodinger's Syndrome" concede un turno extra a inizio battaglia insieme a un bonus generale alle statistiche.

Gran parte della patch è però dedicata al bilanciamento delle classi. Quasi ogni specializzazione riceve ritocchi a costi in mana, danni, raggi d'azione o probabilità di effetto. I maghi sono probabilmente quelli più interessati dall'aggiornamento: molti incantesimi ottengono maggiore portata, danni più elevati o nuovi effetti, mentre magie come "Blizzard" e "Thunderburst" vengono completamente rielaborate per puntare su congelamento e stordimento garantiti. Anche le magie proibite sono state ristrutturate con due distinti pool di disturbi, uno standard e uno molto più penalizzante, influenzati dalla statistica fortuna.

Interventi diffusi anche per Hunter, Tinkerer, Tank, Thief e altre classi, spesso con l'obiettivo di ridurre abilità troppo efficienti o rendere più fluido l'uso dell'intelligenza artificiale. Il Tinkerer, in particolare, riceve numerosi aggiustamenti: nuove resistenze alle esplosioni, modifiche ai danni elettrici e costi ridotti per molte abilità offensive e di crafting.

La patch include inoltre modifiche ai boss e ai nemici speciali. Alcuni ricevono aumenti di salute o danno, altri vengono limitati nella generazione di determinati buff. Non mancano infine decine di correzioni minori: problemi ai tooltip, bug nelle abilità, errori grafici, miglioramenti alla gestione dell'inventario, localizzazione e nuovi set vocali per i gatti.

Per il resto, se volete avere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Mewgenics.

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