Mewgenics ha ricevuto la mega patch 1.1 che migliora rivede allevamento, eventi e abilità

Edmund McMillen e Tyler Glaiel hanno pubblicato la patch 1.1 di Mewgenics , che va a modificare uno dei principali sistemi di gioco: l'allevamento dei gatti. Gli sviluppatori hanno rivisto il funzionamento della "Stimulation", correggendo diversi comportamenti indesiderati e modificando il rapporto tra mutazioni, difetti congeniti e consanguineità. In pratica, un livello elevato di stimolazione ora riduce la probabilità che i difetti ereditari dei genitori vengano trasmessi ai cuccioli, ma l'effetto si attenua nei casi di forte inbreeding. Al contrario, la consanguineità aumenta sensibilmente la possibilità di ereditare difetti congeniti.

Mutazioni e altro

Anche la statistica "Mutation" è stata ribilanciata: non potrà più riassegnare mutazioni o difetti già presenti e, fino a un certo valore, genererà soltanto mutazioni semplici ai parametri. Solo oltre quota 10 entreranno più frequentemente in gioco le mutazioni con effetti speciali. Ritoccati anche alcuni dettagli estetici e genetici, come il comportamento delle teste con un solo occhio o orecchio, che non verranno più considerate automaticamente affette dal difetto "Missing".

Sul fronte degli eventi casuali, la patch alleggerisce vari effetti avversi. Alcuni sacrifici legati a eventi come "Baphomet" o "Sacrificial Altar" non avranno più conseguenze negative, mentre altri eventi sono stati aggiornati con nuovi bonus o nuove condizioni. "Itchies", ad esempio, assegna ora una pulce famiglio permanente, mentre "Wheezies" concede anche un bonus alla fortuna.

Ampio spazio anche alla revisione di disturbi e parassiti. Alcuni malus sono stati ridimensionati o ridefiniti: "Malaria" riduce solo la costituzione, "Sociopathy" abbassa il carisma ma aumenta l'intelligenza, mentre "Schrodinger's Syndrome" concede un turno extra a inizio battaglia insieme a un bonus generale alle statistiche.

Gran parte della patch è però dedicata al bilanciamento delle classi. Quasi ogni specializzazione riceve ritocchi a costi in mana, danni, raggi d'azione o probabilità di effetto. I maghi sono probabilmente quelli più interessati dall'aggiornamento: molti incantesimi ottengono maggiore portata, danni più elevati o nuovi effetti, mentre magie come "Blizzard" e "Thunderburst" vengono completamente rielaborate per puntare su congelamento e stordimento garantiti. Anche le magie proibite sono state ristrutturate con due distinti pool di disturbi, uno standard e uno molto più penalizzante, influenzati dalla statistica fortuna.

Interventi diffusi anche per Hunter, Tinkerer, Tank, Thief e altre classi, spesso con l'obiettivo di ridurre abilità troppo efficienti o rendere più fluido l'uso dell'intelligenza artificiale. Il Tinkerer, in particolare, riceve numerosi aggiustamenti: nuove resistenze alle esplosioni, modifiche ai danni elettrici e costi ridotti per molte abilità offensive e di crafting.

La patch include inoltre modifiche ai boss e ai nemici speciali. Alcuni ricevono aumenti di salute o danno, altri vengono limitati nella generazione di determinati buff. Non mancano infine decine di correzioni minori: problemi ai tooltip, bug nelle abilità, errori grafici, miglioramenti alla gestione dell'inventario, localizzazione e nuovi set vocali per i gatti.

Per il resto, se volete avere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Mewgenics.