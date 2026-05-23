Tainted Grail: Fall of Avalon festeggia il primo anniversario con un DLC gratuito

Tra le novità spicca una quest di compleanno , accessibile dopo aver completato la storia di Cuanacht. Un misterioso invito conduce a una celebrazione segreta dedicata a Re Artù, con una ricompensa finale particolarmente generosa. Completare la missione permette infatti di ottenere cinque nuovi set di armature, una bacchetta magica e un arco , pensati per ampliare le possibilità di build e introdurre nuove meccaniche per guerrieri, maghi e arcieri.

Tainted Grail: Fall of Avalon celebra oggi il suo primo anniversario e, per l'occasione, il team di Questline ha pubblicato un DLC gratuito ricco di contenuti celebrativi e oggetti a tema per tutti i giocatori.

Altre novità e la nuova patch

Il DLC introduce anche una soluzione molto attesa dalla community per il trofeo/achievement di pesca: non è più necessario catturare manualmente ogni pesce, perché ora è possibile acquistarli dai venditori. Il minigioco della pesca è stato comunque migliorato e sono stati aggiunti due nuovi oggetti: la Canna da Pesca Reale, dedicata a chi aveva già completato l'impresa in passato, e il Cappello del Pescatore, ottenibile tramite un'attività specifica che richiederà di "sporcarsi le mani".

Insieme al DLC arriva anche la patch 1.23, che introduce numerosi bilanciamenti e correzioni. Tra i cambiamenti principali figurano l'aumento del costo in salute di Sanguine Sting, la revisione della sua scalabilità con il tiro dell'arco e la possibilità di ottenere l'evocazione di Sir Lancelot completando il relativo dungeon. Sono stati risolti diversi bug legati a quest, dialoghi e progressione, oltre a vari problemi di interfaccia, come tutorial sovrapposti e icone errate. Miglioramenti minori riguardano anche le prestazioni, alcune abilità del Challenge Mode e comportamenti anomali di NPC e proiettili.