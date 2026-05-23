Final Fantasy 7 Remake Parte 3 vedrà il ritorno dell’“amatissimo” Chadley, che avrà un ruolo importante

Come forse saprete, la trilogia remake ha introdotto diversi elementi inediti rispetto all'originale del 1997, tra cui nuovi personaggi. Uno di questi è proprio Chadley, un giovane scienziato della Shinra legato a vari sistemi di gioco: dai rapporti di battaglia per lo sblocco delle Materie alle sfide VR. Nonostante la sua utilità, il suo atteggiamento monotono e privo di emozioni non è riuscito a conquistare tutti i giocatori.

Il director Naoki Hamaguchi ha confermato che nella terza e ultima parte della trilogia remake di Final Fantasy 7 farà il suo ritorno Chadley , per la gioia di una parte dei fan... e lo scontento di molti altri.

Chadley tornerà e avrà ancora un ruolo importante

Eppure, secondo Hamaguchi, esiste anche una fetta di pubblico "affezionata" a Chadley, nonostante la sua nota "tendenza a parlare troppo". Per loro, la buona notizia è che il personaggio tornerà in Final Fantasy 7 Remake Parte 3 con un ruolo di rilievo.

Chadley in Final Fantasy 7 Rebirth

"Sappiamo che molti fan sono affezionati a Chadley. Tuttavia, non possiamo commentare al momento sulla possibilità che diventi un personaggio giocabile", ha dichiarato Hamaguchi al portale Restart, che anni fa aveva scherzosamente suggerito di inserirlo come membro fisso del party.

"Detto questo, Chadley continuerà ad avere un ruolo importante anche nell'ultimo capitolo della trilogia. La sua forte curiosità e la tendenza a parlare un po' troppo - tratti che lui stesso riconosce e di cui è in parte consapevole - verranno approfonditi ulteriormente nel terzo gioco. Mi farebbe piacere se i giocatori seguissero con affetto il modo in cui Chadley si inserirà nella storia e quale ruolo avrà nel sostenerla."