Odissea: la durata in minuti e ore è stata svelata, è uno dei film più lunghi di Nolan

In precedenza vi avevamo svelato che Odissea - il prossimo film di Christopher Nolan - non sarebbe stato lungo quanto Oppenheimer, ma ora sappiamo precisamente qual è la durata della pellicola.

Quando dura Odissea

Secondo quanto svelato dalle pagine dedicate al film presso vari cinema americani, Odissea durerà 2 ore e 53 minuti. La durata è stata poi rimossa dai siti delle catene, ma IGN USA è riuscita a vedere e riportare l'informazione in tempo.

Odissea ci porterà nel lungo viaggio di Odisseo verso casa dopo la guerra di Troia

Ovviamente il minutaggio potrebbe includere vari minuti di titoli di coda, ma in ogni caso Odissea sarà il secondo film più lungo di Nolan, dietro alle tre ore esatte di Oppenheimer. In terza e quarta posizione troviamo Interstellar - che dura 2 ore e 49 minuti - e The Dark Knight Rises - con le sue 2 ore e 45 minuti -.

L'Odissea ovviamente è una storia colossale, con molteplici eventi e personaggi, quindi è credibile che Nolan abbia dovuto fare dei grandi tagli all'opera originale e scegliere i momenti più significativi per la storia che vuole raccontare.

Parlando sempre dell'Odissea, ecco il primo trailer ufficiale italiano del film di Christopher Nolan.