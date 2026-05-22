0

Odissea: la durata in minuti e ore è stata svelata, è uno dei film più lunghi di Nolan

Sebbene già sapessimo che Odissea non sarà il film più lungo di sempre di Nolan, ora possiamo affermare che sarà comunque una delle pellicole più lunghe del regista.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/05/2026
Matt Damon in Odissea di Nolan

In precedenza vi avevamo svelato che Odissea - il prossimo film di Christopher Nolan - non sarebbe stato lungo quanto Oppenheimer, ma ora sappiamo precisamente qual è la durata della pellicola.

Si tratta in ogni caso di uno dei film più lunghi del regista.

Quando dura Odissea

Secondo quanto svelato dalle pagine dedicate al film presso vari cinema americani, Odissea durerà 2 ore e 53 minuti. La durata è stata poi rimossa dai siti delle catene, ma IGN USA è riuscita a vedere e riportare l'informazione in tempo.

Odissea ci porterà nel lungo viaggio di Odisseo verso casa dopo la guerra di Troia
Odissea ci porterà nel lungo viaggio di Odisseo verso casa dopo la guerra di Troia

Ovviamente il minutaggio potrebbe includere vari minuti di titoli di coda, ma in ogni caso Odissea sarà il secondo film più lungo di Nolan, dietro alle tre ore esatte di Oppenheimer. In terza e quarta posizione troviamo Interstellar - che dura 2 ore e 49 minuti - e The Dark Knight Rises - con le sue 2 ore e 45 minuti -.

Odissea, secondo trailer italiano per il film di Christopher Nolan Odissea, secondo trailer italiano per il film di Christopher Nolan

L'Odissea ovviamente è una storia colossale, con molteplici eventi e personaggi, quindi è credibile che Nolan abbia dovuto fare dei grandi tagli all'opera originale e scegliere i momenti più significativi per la storia che vuole raccontare.

Parlando sempre dell'Odissea, ecco il primo trailer ufficiale italiano del film di Christopher Nolan.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Odissea: la durata in minuti e ore è stata svelata, è uno dei film più lunghi di Nolan