Odissea, secondo trailer italiano per il film di Christopher Nolan

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 16 luglio.
Realizzato con una nuova tecnologia di ripresa in IMAX, sviluppata grazie al contributo determinante di David Keighley, padre di Geoff, Odissea racconta il mitologico viaggio di Ulisse (Matt Damon) e dei suoi uomini per tornare a Itaca.
Nel cast del film troviamo anche Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o, affiancati da Zendaya e Charlize Theron: un gruppo di interpreti di assoluta eccellenza, che dovranno dare un volto a personaggi iconici.
La produzione di Odissea è stata affidata anche stavolta alla società Syncopy di Christopher Nolan e di sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip nel ruolo di produttore esecutivo.
Nuove, emozionanti sequenze
Odissea durerà meno di Oppenheimer, ma si presenta come un progetto anche stavolta decisamente ambizioso, e il secondo trailer chiarisce il punto in maniera eloquente, rivelando diversi dettagli della trama.
Stavolta vediamo infatti il Telemaco di Tom Holland che si ritrova a dover gestire una situazione davvero complicata per via dei Proci che ambiscono al trono di Itaca e dunque alla mano della regina, convinti che Ulisse sia morto.
Quest'ultimo durante il lungo viaggio di ritorno deve affrontare svariate insidie insieme ai suoi uomini, e una in particolare alla fine del trailer si pone come una minaccia di grosse proporzioni.