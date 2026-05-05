Conan Exiles si aggiorna in versione Unreal Engine 5 e ora i peni sono ancora più grandi

Possiamo aspettarci l'uso delle tecnologie più recenti e anche un aumento delle dimensioni del pene . Non il vostro, se lo avete. Quello dei personaggi.

Conan Exiles Enhanced è finalmente stato reso disponibile gratuitamente per tutti i giocatori su PC e include una serie di migliorie grafiche, grazie al passaggio da Unreal Engine 4 ad Unreal Engine 5, e nuove funzionalità.

Cosa propone Conan Exiles Enhanced

Come potete vedere anche nell'immagine qui sotto, Conan Exiles Enhanced propone ora il supporto all'illuminazione globale potenziata da Lumen, l'uso di Nanite, una nuova gestione delle ombre e terreni migliorati. Non aspettatevi un completo remake, sia chiaro, ma è comunque un potenziamento di quanto proposto fino a pochi giorni fa.

L'immagine ufficiale dei contenuti di Conan Exiles Enhanced

Per quanto riguarda invece le nuove funzionalità, è stata aggiunta la possibilità di viaggiare direttamente tra le Isle of Siptah e le Exiled Lands. Si somma poi il supporto a tre personaggi, la creazione di oggetti direttamente dal magazzino invece che dall'inventario personale del personaggio e, sappiamo che è l'unica cosa che vi interessa, un potenziamento della funzione personalizzazione del pene dei personaggi maschili.

Ovviamente si tratta di una trovata di marketing, visto che sin dal lancio era possibile personalizzare i genitali del protagonista (senza che questo abbia rilevanza alcuna sul gioco, come per ogni altro elemento estetico del nostro sopravvissuto). Anche i seni possono essere resi grandi fino all'inverosimile. Rimanendo nello stesso ambito, i corpi dei personaggi hanno ora muscoli più definiti, le parti "carnose" si muovono in modo più credibile e inoltre c'è un migliore effetto "lucido" per il sudore.

Il passaggio ad UE5 migliora anche le prestazioni su vari tipi di PC, su Steam Deck e introduce una nuova interfaccia. Per il resto, è il gioco che i fan conoscono bene.