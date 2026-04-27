Steam Deck 2, Valve lavora duramente al nuovo modello dell'handheld

Il nuovo Steam Controller ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali

" Ci aspettiamo che Steam Deck 2 segua lo stesso percorso , un percorso in cui molto di ciò che stiamo facendo qui rappresenterà delle lezioni che contribuiranno alla creazione del nuovo modello", ha continuato il programmatore Valve.

"Ci stiamo lavorando duramente", ha detto Griffais. "Ovviamente, se guardi ai nostri progetti hardware nel corso degli anni puoi tracciare una linea diretta dallo Steam Controller originale e dalle Steam Machine allo Steam Deck fino a tutto ciò che stiamo annunciando e distribuendo quest'anno."

Valve sta lavorando duramente alla realizzazione di Steam Deck 2 : lo ha confermato il programmatore Pierre-Loup Griffais, nel corso di un'intervista rilasciata in concomitanza con l'annuncio della data di uscita del nuovo Steam Controller.

Intanto, però, ci sono difficoltà distributive

Griffais ha parlato anche delle attuali difficoltà distributive di Steam Deck OLED, dicendo che Valve è consapevole della domanda ancora elevata e del fatto che molti utenti non riescano a reperire l'handheld.

"Stiamo cercando di affrontare la situazione perché siamo molto consapevoli del fatto che ci sono persone che vogliono acquistare Steam Deck e attualmente non riescono a farlo. In questo momento è disponibile in alcune regioni, ma in generale è una questione su cui stiamo lavorando con grande impegno."

Ad ogni modo, il programmatore non ha fornito aggiornamenti sulle tempistiche: è chiaro che in questo momento si naviga a vista, nella speranza che qualche sviluppo positivo consenta di uscire dallo stallo in cui si trova l'intero mercato.