Remake di This War of Mine in produzione: ha descritto il dramma della guerra dal punto di vista dei civili

"Sappiamo bene quale immenso valore abbiano i nostri marchi esistenti", ha dichiarato il CEO di 11 bit, Przemysław Marszał. "Progetti come Frostpunk 1886 o il neo-annunciato P15, che è una reinterpretazione di This War of Mine, non sono dei semplici remaster. Rappresentano una visione moderna e inedita dei giochi che hanno definito 11 bit Studios , progettati da zero pensando a un ciclo di vita pluriennale e a un coinvolgimento a lungo termine della community".

La casa di sviluppo polacca 11 bit Studios ha svelato i suoi piani per il futuro, in cui compare anche un remake di This War of Mine . Presentato durante l'ultimo resoconto finanziario insieme al report per l'intero anno 2025, il progetto, attualmente noto con il nome in codice P15, è stato descritto non come un semplice aggiornamento, ma come una vera e propria "reinterpretazione" del classico del 2014.

Unreal Engine e lancio previsto per il 2028-2029

Nel corso di una successiva conferenza con gli investitori, Marszał ha snocciolato qualche dettaglio in più, confermando che il nuovo This War of Mine sarà sviluppato usando Unreal Engine, con un'uscita stimata tra il 2028 e il 2029.

This War of Mine non è mai stato tanto attuale quanto oggi

"Vogliamo che questo gioco sia pronto per nuove persone, per nuovi giocatori, ma includerà anche una funzione speciale ed entusiasmante", ha spiegato il CEO. "Vorremmo offrire qualcosa in più ai giocatori già esistenti e regalare loro una nuova esperienza. Non possiamo dire di più".

Marszał ha poi ironizzato sul suo aver detto troppo: "Anche solo per il poco che vi ho detto, il nostro reparto marketing starà pensando: 'Cazzo, ragazzi. Ok, è un po' troppo'. Ma vogliamo che sappiate cosa stiamo facendo, per non essere chiusi come lo eravamo in passato. È un nuovo capitolo di This War of Mine basato su Unreal con l'aggiunta di elementi fantastici; attualmente siamo in fase di concept e lo sviluppo inizierà verso la metà di quest'anno".

L'originale del 2014 aveva stupito critica e pubblico mettendo i giocatori nei panni dei civili durante un conflitto (ispirato all'assedio di Sarajevo negli anni '90), costringendoli a gestire risorse limitate e ad affrontare dilemmi morali strazianti. Oggi (nel 2026), il panorama geopolitico globale offre purtroppo fin troppi spunti tragicamente reali a cui ispirarsi, dall'Ucraina a Gaza, e sarà interessante capire quanto lo studio deciderà di essere politicamente audace o se opterà per un approccio più cauto in un'epoca così polarizzata.

Ma i piani della compagnia non si fermano qui. Il documento finanziario ha svelato un calendario davvero ricco di uscite nei prossimi cinque anni:

Frostpunk 1886 (2027-2028): Come suggerisce il CEO, si tratta di un remake completo del primo, acclamato Frostpunk.

Progetto P13 (2028-2029): Un gioco totalmente nuovo ambientato nell'universo di Frostpunk, ma che esplorerà un genere inedito. "Non sarà più un gioco di strategia", ha rivelato Marszał. Il concept è già stato approvato e il team ne è entusiasta.

Progetto P12 (2029-2030): Una nuova IP (proprietà intellettuale) attualmente in fase avanzata di prototipazione. Sarà un gioco immersivo con un gameplay emergente che, a detta del CEO, attingerà molto alle atmosfere e all'esperienza emotiva di This War of Mine.

Progetto P14 (2030-2031): Un'altra nuova IP, curata da parte del team di The Alters. Si troverà presto alla fine della fase di concept ed è descritta come un'esperienza fortemente incentrata sul gameplay.

Intanto, quest'anno uscirà la versione completa di Moonlighter 2, oltre a delle nuove espansioni a pagamento per Frostpunk 2 e un DLC per il survival fantascientifico The Alters, previsto tra la fine del secondo e l'inizio del terzo trimestre dell'anno.