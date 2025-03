The Alters e This War of Mine a confronto nel nuovo trailer di 11 bit studios

Nel caso di This War of Mine la componente narrativa costituiva la base dell'esperienza , andando a raccontare le vicende di un manipolo di sopravvissuti che si ritrovano improvvisamente nel mezzo di un conflitto armato e devono cercare in tutti i modi di sopravvivere fino all'arrivo delle truppe di liberazione.

11 bit studios ha pubblicato un trailer che mette a confronto The Alters e This War of Mine , andando a illustrare l'evoluzione delle meccaniche survival e degli elementi gestionali che troveremo nel nuovo titolo sviluppato dallo studio polacco.

Riscuoterà lo stesso successo?

In arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Alters punta senz'altro a replicare il successo di This War of Mine e Frostpunk, anche se non sarà affatto semplice per via delle profonde differenze fra questi prodotti in termini di trama e ambientazione.

L'idea alla base del gioco è tuttavia intrigante e l'elemento delle scelte morali svolge anche in questo caso un ruolo di primo piano, nel tentativo di confezionare una sorta di sintesi dei lavori realizzati finora da 11 bit studios.