Stando a molteplici segnalazioni, confermate a quanto pare dal supporto tecnico PlayStation, Sony ha applicato un DRM ai giochi PS4 e PS5 che richiede una connessione online ogni trenta giorni per la verifica di tutti i titoli digitali acquistati dopo l'aggiornamento di marzo.

Ad affrontare la questione per primo è stato il modder Lance McDonad, che alcuni giorni fa ha messo in guardia gli utenti dalla presenza di un nuovo sistema che richiede appunto una verifica online ogni trenta giorni per i giochi acquistati su PlayStation Store nelle ultime settimane, pena la temporanea revoca della licenza d'uso.

Il DRM in questione pare non abbia effetto sui titoli acquistati prima dell'aggiornamento di marzo, dunque non funziona in maniera retroattiva, ma non può essere evitato utilizzando la funzionalità di selezione della console principale, come per le condivisioni.

Per quanto uno scenario in cui un utente odierno non colleghi la propria console a internet per oltre trenta giorni appaia improbabile, la notizia non è stata accolta con grande entusiasmo dalla community, allarmando in particolare gli appassionati che si occupano di preservazione videoludica.

Ironicamente, la misura messa in atto da Sony in questi giorni riprende quella che la casa giapponese stessa aveva ampiamente criticato ai tempi del lancio di Xbox One, e che è stata uno dei motivi per cui PS4 è riuscita a costruire un notevole vantaggio in termini di vendite.