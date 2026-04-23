PS5 si aggiorna oggi: vediamo le informazioni ufficiali da parte di Sony

Oggi, 23 aprile, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per il firmware di PlayStation 5 . La console di Sony ha ricevuto una nuova patch che introduce un paio di piccoli cambiamenti.

Le novità dell'aggiornamento di PS5

L'aggiornamento pesa esattamente 1,247 GB e, secondo il sito ufficiale, le uniche novità sono:

Abbiamo aggiunto altre emoji da usare per le reazioni ai messaggi

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate

Si tratta di piccole modifiche, secondarie per la maggior parte dei giocatori. Come sempre, se la vostra console è connessa alla rete, il download della nuova versione del firmware partirà in automatico al prossimo avvio di PS5. Una volta scaricato il file, dovrete dargli l'okay per riavviare la console e proseguire con l'installazione. Il tutto non dovrebbe richiedere più di qualche minuto, se avete una connessione abbastanza rapida.

Ricordiamo che l'aggiornamento di PS5 di marzo era stato ben più corposo, con l'aggiunta del supporto alla nuova versione del PSSR su PS5 Pro e non solo.