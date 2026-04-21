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I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile sono disponibili

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium oggi si allarga grazie ai nuovi giochi PS4 e PS5 di aprile, tra cui Horizon Zero Dawn Remastered e Football Manager 26.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/04/2026
Un'immagine di un allenatore in Football Manager 26

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di aprile inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.

La line‑up di questo mese è forse meno entusiasmante rispetto ai mesi precedenti, ma non mancano titoli di grande rilievo. Tra i più interessanti segnaliamo Horizon Zero Dawn Remastered, ideale per chi vuole rivivere la prima avventura di Aloy con una grafica migliorata, mentre Football Manager 26 e The Crew Motorfest faranno sicuramente gola agli appassionati di calcio e motori.

Tutti i giochi in arrivo su Extra e Premium questo mese

Prima di elencare tutti i titoli in arrivo, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium rimangono in catalogo solo per un periodo limitato di tempo variabile. Ad esempio, oggi sei giochi lasceranno il servizio, incluso Dave the Diver.

PlayStation Plus Extra

  • The Crew Motorfest - PS4 e PS5
  • Horizon Zero Dawn Remastered - PS5
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition - PS4
  • Football Manager 26 Console - PS5
  • Warriors: Abyss - PS4 e PS5
  • Squirrel with a Gun - PS5
  • The Casting of Frank Stone - PS5
  • Monster Train - PS5
PlayStation richiederà una verifica dell'età per alcune funzionalità online PlayStation richiederà una verifica dell'età per alcune funzionalità online

PlayStation Plus Premium

  • Wild Arms 4

Avete in programma di giocare a una o più delle novità di aprile del catalogo di Extra e Premium o trovate la line-up di questo poco interessante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

#PlayStation Plus
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