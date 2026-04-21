I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile sono disponibili

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di aprile inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.

La line‑up di questo mese è forse meno entusiasmante rispetto ai mesi precedenti, ma non mancano titoli di grande rilievo. Tra i più interessanti segnaliamo Horizon Zero Dawn Remastered, ideale per chi vuole rivivere la prima avventura di Aloy con una grafica migliorata, mentre Football Manager 26 e The Crew Motorfest faranno sicuramente gola agli appassionati di calcio e motori.