Ritocchino veloce? Ora Google Foto sbianca i denti e toglie le occhiaie in un istante

Con Google Foto potrete utilizzare nuovi strumenti pensati per ritoccare e migliorare i volti nelle foto. Chi punta a migliorare scatti o ritratti, ma non ha particolari competenze tecniche, troverà in questi strumenti un aiuto semplice e immediato. Vediamo quindi le novità.

Ad ogni modo, i nuovi strumenti sono in fase di distribuzione graduale nell'app Google Foto sui dispositivi Android con almeno 4 GB di RAM e versioni Android 9.0 o successive.

Secondo quanto annunciato da Google, i nuovi strumenti di ritocco servono ad applicare lievi miglioramenti per rimuovere imperfezioni, perfezionare la texture della pelle, sbiancare i denti o illuminare gli occhi. Il tutto in modo estremamente intuitivo e rapido. Se ad esempio volete modificare la texture della pelle, non dovrete ritagliare manualmente l'intero viso: basterà selezionare l'opzione "Levigatura" e Google Foto applicherà automaticamente le modifiche.

Altre novità

Google Foto ha introdotto altri miglioramenti nelle ultime settimane. Tra le novità troviamo il controllo della velocità di riproduzione dei video: ora potrete scegliere tra 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x, rallentando all'occorrenza o velocizzando le clip più lunghe in base alle proprie esigenze. Non è tutto, perché è stata introdotta anche la nuova funzione "Migliora con l'AI", basata anch'essa sul ritocco delle foto, ma incentrata principalmente sul miglioramento di parametri come luminosità, contrasto e resa complessiva dell'immagine.

Si tratta quindi di strumenti utili, se volete migliorare le vostre foto o eventuali ritratti senza avere competenze avanzate. Voi che ne pensate? Questi strumenti possono essere utili o rischiano di aumentare la pressione a mostrarsi sempre perfetti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.