Disponibile la beta 3 di iOS 26.5, ma potrebbe non entusiasmarvi troppo

Apple ha distribuito la terza beta di iOS 26.5 per sviluppatori. Non sono presenti novità particolarmente significative, piuttosto diverse correzioni specifiche. Vediamo tutti i dettagli.

La terza beta di iOS 26.5 è disponibile per gli sviluppatori. In questa nuova versione, come vi abbiamo già anticipato, non sono presenti particolari novità, piuttosto correzioni di bug e altri miglioramenti volti a offrire un'esperienza migliore. Anche stavolta non c'è traccia della nuova Siri, come prevedibile, dato che potremo probabilmente provare il nuovo assistente a partire da iOS 27. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Le novità della terza beta In questa versione Apple ha corretto un bug legato all'animazione iniziale della schermata Home, ovvero quella che appare dopo aver sbloccato lo smartphone. Per il resto, non sono emerse particolari novità, ma aggiorneremo l'articolo con ulteriori informazioni. Ricordiamo che Apple sta testando la funzione "Luoghi consigliati", che suggerisce determinati luoghi sfruttando i nuovi annunci pubblicitari. Questi annunci appaiono nelle ricerche dell'app Mappe, quindi non dovrebbero essere troppo invasivi. Le pubblicità su Apple Maps potrebbero arrivare già questa estate e comparire nei risultati di ricerca Ricordiamo anche che l'azienda sta continuando a testare la crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra utenti iPhone e Android, la cui disponibilità in Europa è ancora incerta. A tal proposito, è in fase di test anche l'accoppiamento di prossimità, l'inoltro delle notifiche e la condivisione delle attività in tempo reale. Queste funzioni dovrebbero arrivare in Europa e possono essere sincronizzate con un dispositivo indossabile di terze parti. Non è ancora chiaro quando saranno disponibili, però. Per il resto, sono state introdotte piccole modifiche alle opzioni per il trasferimento di file da iPhone ad Android. Adesso potete scegliere tra "Tutti", "Un anno" o "30 giorni".