Toei, la casa degli anime di Dragon Ball e One Piece, apre Toei Games: il primo gioco verrà annunciato presto

L'obiettivo è entrare nel mercato partendo da Steam , per poi espandersi anche su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, creando nuove IP capaci di conquistare il pubblico globale.

Toei Company , la storica casa di produzione giapponese celebre in tutto il mondo per anime di enorme successo come Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon, ha annunciato la nascita di Toei Games , una nuova divisione dedicata alla pubblicazione di videogiochi.

Il primo gioco di Toei Games verrà annunciato questa settimana

La compagnia precisa che i primi titoli della line‑up, che saranno svelati prossimamente, non saranno basati sulle proprietà intellettuali già esistenti di Toei. Si tratterà invece di IP completamente nuove, sviluppate da creatori giapponesi e internazionali.

"Toei Games punta a creare IP completamente nuove da zero, invece di limitarsi a utilizzare quelle già esistenti. Faremo leva sulla tecnologia e sull'esperienza maturate nella produzione video per espanderci nel settore dei videogiochi, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere firmata Toei", recita il comunicato ufficiale della compagnia.

Non dovremo attendere a lungo per scoprire il primo gioco di Toei Games: verrà presentato ufficialmente venerdì 24 aprile. Nel frattempo, potete visitare il sito ufficiale a questo indirizzo, mentre qui sopra trovate un filmato che presenta il logo della nuova divisione, con una versione in pixel art della storica intro della compagnia con delle onde che si infrangono sugli scogli.