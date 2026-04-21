Pragmata riceve la patch 1.210 che migliora la grafica su PS5 Pro grazie al nuovo PSSR

Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pragmata dedicato esclusivamente alla versione PS5 Pro. Si tratta della patch 1.210, che introduce il supporto alla nuova versione del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), il sistema di upscaling basato sull'IA integrato nella console.
Come spiegato nelle note della patch, la versione "2.0" dell'upscaler "aumenta il livello di dettaglio durante il gameplay e degli ambienti" e "migliora la nitidezza dell'immagine e la qualità visiva complessiva".
Una piccola anteprima in attesa di un confronto esaustivo
L'account X di Pragmata ha condiviso un'immagine della versione aggiornata su PS5 Pro, che trovate qui sotto, per quanto un singolo scatto di certo non è sufficiente per valutare davvero i miglioramenti. Per un confronto accurato sarà necessario attendere analisi più approfondite.
In ogni caso, un riferimento utile potrebbe essere Resident Evil Requiem, altro titolo Capcom recente che supporta il nuovo PSSR e che ha mostrato risultati convincenti, pur con tutti i limiti del paragone tra giochi diversi.
Nel frattempo, PSSR o meno, Pragmata sembra aver colpito nel segno: Capcom ha annunciato che il gioco ha superato 1 milione di copie vendute nei primi due giorni dal lancio.