Pragmata riceve la patch 1.210 che migliora la grafica su PS5 Pro grazie al nuovo PSSR

Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pragmata dedicato esclusivamente alla versione PS5 Pro. Si tratta della patch 1.210, che introduce il supporto alla nuova versione del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), il sistema di upscaling basato sull'IA integrato nella console.

Come spiegato nelle note della patch, la versione "2.0" dell'upscaler "aumenta il livello di dettaglio durante il gameplay e degli ambienti" e "migliora la nitidezza dell'immagine e la qualità visiva complessiva".