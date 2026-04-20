Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato ufficialmente per PS5, Xbox e PC: trailer, immagini e primi dettagli

In realtà il gioco era stato già presentato a gennaio, ma con il titolo provvisorio Dragon Ball Age 1000 . Evidentemente Bandai Namco voleva fare una sorpresa ai fan, peccato che in parte sia stata rovinata da un leak proveniente da un canale YouTube ufficiale della compagnia , che aveva praticamente confermato questa ipotesi.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Dimps hanno annunciato Dragon Ball Xenoverse 3 , fissando il debutto del nuovo capitolo della serie nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam) . Nessun dettaglio invece su una possibile versione Nintendo Switch 2. Qui sotto trovate il primo trailer, immagini e dettagli ufficiali.

Trailer e nuove informazioni

Stando ai dettagli condivisi assieme all'annuncio, come nei precedenti capitoli, anche in Xenoverse 3 i giocatori potranno creare da zero il proprio protagonista e immergersi in un mondo inesplorato di Dragon Ball.

Il titolo ci porta nell'Anno 1.000, un tempo in cui West City si erge come cuore pulsante del mondo e teatro di nuove storie originali. Sempre Bandai Namco ha ribadito che al progetto ha lavorato anche il compianto Akira Toriyama, l'autore originale di Dragon Ball scomparso nel 2024. "Esplora la frenetica West City, incontra nuovi personaggi e scopri nuove storie esaltanti", recita la descrizione ufficiale. "Entrando a far parte della Squadra Great Saiya, combatterai fianco a fianco con alleati vecchi e nuovi, mentre gli eventi iniziano a prendere forma".

Non sono stati comunicati altri dettagli, ma è possibile aspettarsi tutti gli elementi chiave che hanno segnato il successo della serie Xenoverse: un sistema di combattimento accessibile ma spettacolare, la possibilità di riscrivere eventi storici della saga e un parco lottatori enorme e in continua espansione.