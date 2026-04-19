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La serie Total War è in offerta su Steam con sconti fino all'80%

La serie Total War è protagonista dei nuovi saldi su Steam, con sconti fino all'80% su alcuni dei capitoli più amati della storica saga strategica: un'occasione ideale per ampliare la propria libreria a prezzi stracciati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/04/2026
Una battaglia in Total War Three Kingdoms

Su Steam sono partiti i saldi dedicati al franchise di Total War, un'ottima occasione per recuperare uno o più capitoli della storica serie strategica a prezzi particolarmente invitanti, con la maggior parte delle offerte che arriva fino all'80% di sconto.

Tra le promozioni più interessanti troviamo Total War: Rome 2 - Emperor Edition e Three Kingdoms, entrambi proposti a 11,99 euro contro i canonici 59,99 euro. A Total War Saga: Troy scende invece a 7,99 euro, mentre Total War: Rome Remastered è disponibile a 5,99 euro, anche in questo caso con uno sconto dell'80%.

Altre promozioni in evidenza

In offerta anche Total War: Shogun 2 a 5,99 euro, Total War: Medieval 2 - Definitive Edition a 4,99 euro e Total War: Attila a 8,99 euro. Pur non essendo tra i capitoli più amati dai fan, Total War: Pharaoh è proposto a 7,99 euro, un prezzo che potrebbe renderlo un acquisto interessante.

Su Steam sono disponibili i saldi degli Xbox Game Studios, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 tra le offerte Su Steam sono disponibili i saldi degli Xbox Game Studios, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 tra le offerte

Chi vuole approfittarne può consultare il catalogo completo delle offerte a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 30 aprile, quindi c'è circa una settimana di tempo per approfittarne. Rimanendo in tema di sconti, ma cambiando completamente genere, su Steam sono attivi anche i saldi dedicati al franchise di Dragon Ball.

#Steam #Sconti
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