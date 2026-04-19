La serie Total War è in offerta su Steam con sconti fino all'80%

Tra le promozioni più interessanti troviamo Total War: Rome 2 - Emperor Edition e Three Kingdoms , entrambi proposti a 11,99 euro contro i canonici 59,99 euro. A Total War Saga: Troy scende invece a 7,99 euro, mentre Total War: Rome Remastered è disponibile a 5,99 euro, anche in questo caso con uno sconto dell'80%.

Su Steam sono partiti i saldi dedicati al franchise di Total War , un'ottima occasione per recuperare uno o più capitoli della storica serie strategica a prezzi particolarmente invitanti, con la maggior parte delle offerte che arriva fino all' 80% di sconto .

Altre promozioni in evidenza

In offerta anche Total War: Shogun 2 a 5,99 euro, Total War: Medieval 2 - Definitive Edition a 4,99 euro e Total War: Attila a 8,99 euro. Pur non essendo tra i capitoli più amati dai fan, Total War: Pharaoh è proposto a 7,99 euro, un prezzo che potrebbe renderlo un acquisto interessante.

Chi vuole approfittarne può consultare il catalogo completo delle offerte a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 30 aprile, quindi c'è circa una settimana di tempo per approfittarne. Rimanendo in tema di sconti, ma cambiando completamente genere, su Steam sono attivi anche i saldi dedicati al franchise di Dragon Ball.