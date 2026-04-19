0

Tomodachi Life: Vita da Sogno e i due Super Mario Galaxy guidano la classifica dell'eShop

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/04/2026
Un gruppo di Mii in Tomodachi Life: Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Articoli News Video Immagini

L'ultima classifica dei giochi più venduti dell'eShop di Nintendo Switch 1 vede ancora una volta al comando Tomodachi Life: Vita da Sogno, con il life-sim che riesce a tenere testa alla Super Mario-mania scatenata dal debutto nelle sale di Super Mario Galaxy - Il Film.

Il secondo posto, infatti, è occupato da Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, seguito dal sempreverde Super Smash Bros. Ultimate. Subito fuori dal podio troviamo Pokémon Champions + Pacchetto Iniziale e Pokémon Rosso Fuoco.

C'è chi sale e chi scende ma nessuna novità

La classifica di questa settimana non include nessuna nuova uscita, al contrario invece di quanto abbiamo visto con quella per Nintendo Switch 2, dove Mouse: P.I. for Hire e Pragmata hanno debuttato al secondo e terzo posto.

Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch

  1. Tomodachi Life: Vita da Sogno
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Pokémon Champions + Starter Pack
  5. Pokémon Rosso Fuoco
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Leggende Pokémon Z-A
  8. Super Mario Party Jamboree
  9. Minecraft
  10. Pokémon Verde Foglia
  11. Animal Crossing: New Horizons
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. MLB The Show 26
  14. Super Mario Odyssey
  15. Nintendo Switch Sports
  16. Leggende Pokémon: Arceus
  17. New Super Mario Bros. U Deluxe
  18. Super Mario Galaxy 2
  19. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  20. GTA: The Trilogy
Tomodachi Life: Una vita da sogno, la recensione della commedia dell'assurdo di Nintendo Tomodachi Life: Una vita da sogno, la recensione della commedia dell’assurdo di Nintendo

Quella qui sotto, invece, è la top 20 dei giochi distribuiti solo in formato digitale:

  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Super Mario Galaxy
  5. Hades 2
  6. Stardew Valley
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Star Trek: Resurgence
  9. Tiny Bookshop
  10. Gecko Gods
  11. Poppy Playtime: Capitolo 4
  12. Marvel Maximum Collection
  13. Hollow Knight: Silksong
  14. Wobbly Life
  15. Absolum
  16. Catan
  17. Deltarune
  18. Hollow Knight
  19. Tetris Effect: Connected
  20. Grounded
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tomodachi Life: Vita da Sogno e i due Super Mario Galaxy guidano la classifica dell'eShop