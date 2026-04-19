Tomodachi Life: Vita da Sogno e i due Super Mario Galaxy guidano la classifica dell'eShop

L'ultima classifica dei giochi più venduti dell'eShop di Nintendo Switch 1 vede ancora una volta al comando Tomodachi Life: Vita da Sogno, con il life-sim che riesce a tenere testa alla Super Mario-mania scatenata dal debutto nelle sale di Super Mario Galaxy - Il Film.
Il secondo posto, infatti, è occupato da Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, seguito dal sempreverde Super Smash Bros. Ultimate. Subito fuori dal podio troviamo Pokémon Champions + Pacchetto Iniziale e Pokémon Rosso Fuoco.
C'è chi sale e chi scende ma nessuna novità
La classifica di questa settimana non include nessuna nuova uscita, al contrario invece di quanto abbiamo visto con quella per Nintendo Switch 2, dove Mouse: P.I. for Hire e Pragmata hanno debuttato al secondo e terzo posto.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch
- Tomodachi Life: Vita da Sogno
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Smash Bros. Ultimate
- Pokémon Champions + Starter Pack
- Pokémon Rosso Fuoco
- Mario Kart 8 Deluxe
- Leggende Pokémon Z-A
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Pokémon Verde Foglia
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Bros. Wonder
- MLB The Show 26
- Super Mario Odyssey
- Nintendo Switch Sports
- Leggende Pokémon: Arceus
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- GTA: The Trilogy
Quella qui sotto, invece, è la top 20 dei giochi distribuiti solo in formato digitale:
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Hades 2
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Star Trek: Resurgence
- Tiny Bookshop
- Gecko Gods
- Poppy Playtime: Capitolo 4
- Marvel Maximum Collection
- Hollow Knight: Silksong
- Wobbly Life
- Absolum
- Catan
- Deltarune
- Hollow Knight
- Tetris Effect: Connected
- Grounded