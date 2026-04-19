Tomodachi Life: Vita da Sogno e i due Super Mario Galaxy guidano la classifica dell'eShop

C'è chi sale e chi scende ma nessuna novità

La classifica di questa settimana non include nessuna nuova uscita, al contrario invece di quanto abbiamo visto con quella per Nintendo Switch 2, dove Mouse: P.I. for Hire e Pragmata hanno debuttato al secondo e terzo posto.

Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life: Vita da Sogno Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Smash Bros. Ultimate Pokémon Champions + Starter Pack Pokémon Rosso Fuoco Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon Z-A Super Mario Party Jamboree Minecraft Pokémon Verde Foglia Animal Crossing: New Horizons Super Mario Bros. Wonder MLB The Show 26 Super Mario Odyssey Nintendo Switch Sports Leggende Pokémon: Arceus New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Galaxy 2 Super Mario 3D World + Bowser's Fury GTA: The Trilogy

Quella qui sotto, invece, è la top 20 dei giochi distribuiti solo in formato digitale: